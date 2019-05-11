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"Шахтер" обыграл "Александрию" и увеличил отрыв от "Динамо" до 11 очков

Суббота, 11 мая 2019, 21:42

Донецкий "Шахтер" в домашнем матче 28 тура Премьер-лиги со счетом 2:1 победил "Александрию".

Поединок состоялся в субботу, 11 мая, в Харькове.

Донецкая команда забила быстрый гол уже на пятой минуте. После удара головой Давида Хочалавы Юрий Панькив отбил мяч, который попал в штангу и от вратаря закатился за линию ворот.

После забитого гола "Шахтер" больше не имел моментов у ворот "Александрии" в первом тайме, а гости не только удачно оборонялись, но и сумели сравнять счет встречи.

На 33-й минуте после подачи углового Евгений Банада ударом головой пробил Андрея Пятова - 1:1.

Во втором тайме "Шахтер" добавил в активности в атаке и забил свой победный гол. На 61-й минуте после подачи стандарта Жуниор Мораес ударом головой пробил Панькова - 2:1.

На 80-й минуте у "Александрии" был шанс вырвать ничью в этой игре, но после удара головой Виталия Пономаря мяч пролетел над перекладиной ворот.

За четыре тура до окончания чемпионата "Шахтер" увеличил свое преимущество над "Динамо" в 11 очков. Уже в 29-м туре "горняки" могут оформить досрочно титул чемпиона Украины - в случае победы над луганской "Зарей".

 

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футболспорт
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