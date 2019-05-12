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Боевики продолжают размещать танки и гаубицы в запрещенных местах

Воскресенье, 12 мая 2019, 10:30

Вооруженные формирования РФ сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

Об этом заявляет Украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные СММ ОБСЕ.

 

Так, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения СММ выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Миусинск.

Также представителями миссии ОБСЕ выявлено вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах.

"В частности, выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплекса на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 7 мая на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровка восточнее Донецка миссия зафиксировала не менее 5 танков T-72.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеОБСЕ
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