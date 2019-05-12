"Гибридная война": Муженко заявил о взломе Facebook-страницы
757 просмотров
Воскресенье, 12 мая 2019, 13:15
Руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook.
"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он на странице в воскресенье утром.
Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране.
"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua