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"Гибридная война": Муженко заявил о взломе Facebook-страницы

Воскресенье, 12 мая 2019, 13:15

Руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он на странице в воскресенье утром.

Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране.

"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.

Украинская правда

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Темы: Муженкосоцсети
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