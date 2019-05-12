"Гибридная война": Муженко заявил о взломе Facebook-страницы

757 просмотров
Воскресенье, 12 мая 2019, 13:15

Руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он на странице в воскресенье утром.

Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране.

"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Муженко соцсети


powered by lun.ua
Материалы по теме
Муженко вспомнил десятки тысяч добровольцев, Порошенко поблагодарил 14 марта 2019, 09:56
"Украина или смерть": боевые бригады Сухопутных войск получили новую символику 9 марта 2019, 20:54
В Генштабе предупредили о вторжении РФ. Назвали три направления 6 марта 2019, 11:38
Все новости
Главные новости
В Киеве сожгли машину главреда телеканала
В Киеве проходит Шествие матерей
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых
Безвизом с ЕС за 2 года воспользовались более 2 млн граждан Украины
Все новости
еда

7 самых распространенных мифов о диетах

исследование

Два вида кишечных бактерий могут быть связаны с депрессией

здоровье

Какое количество зубной пасты безопасно для детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів