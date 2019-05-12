В Харькове митингуют против сноса палатки волонтеров

В центре Харькова проходит митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.

Акцию транслирует "Инфоцентр Евро Харьков".

Как сообщается на странице, неизвестный мужчина прилепил на палатку предписание Департамента территориального контроля Харьковского горсовета с требованием демонтировать палатку до 14 мая, после чего скрылся.

Опубликованное на сайте горсовета предписание от 11 мая обязывает волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку.

Согласно документу, палатка установлена ​​на земле коммунальной собственности без разрешительных документов.

"В случае невыполнения условий предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект по указанному адресу... будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета", - говорится в предписании.

Как сообщает UA:Харьков, участники вече в защиту палатки "Все для победы" двинулись шествием от площади Свободы к зданию Харьковской мэрии.

По данным пресс-секретаря полиции Харьковской области Оксаны Калмыковой, в шествии принимают участие около 600 человек.

Напомним: