Геращенко обустроит свою приемную в палатке, которую Кернес хочет снести

Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемную в палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать до 14 мая.

Об этом Геращенко сообщила 12 мая на своей странице в Facebook.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь, дала согласие", - заявила нардеп.

Геращенко добавила, что в ближайшее время планирует провести там личный депутатский прием.

Ранее участники вече, которое проводили в поддержку работы волонтерской палатки, установили на нем табличку с сообщением, что палатка является общественной приемной нардепа Ярослава Маркевича.

На двері намету «Все для перемоги» встановили табличку, що відтепер це громадська приймальня нардепа Ярослава Маркевича pic.twitter.com/SDqW1IMlk7 — IT Sector Харків (@itsector) 12 травня 2019 р.

Участники вече также подписали обращение на имя мэра города Геннадия Кернеса против сноса палатки "Все для победы".

Напомним,