Геращенко обустроит свою приемную в палатке, которую Кернес хочет снести
Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемную в палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать до 14 мая.
Об этом Геращенко сообщила 12 мая на своей странице в Facebook.
"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь, дала согласие", - заявила нардеп.
Геращенко добавила, что в ближайшее время планирует провести там личный депутатский прием.
Ранее участники вече, которое проводили в поддержку работы волонтерской палатки, установили на нем табличку с сообщением, что палатка является общественной приемной нардепа Ярослава Маркевича.
На двері намету «Все для перемоги» встановили табличку, що відтепер це громадська приймальня нардепа Ярослава Маркевича pic.twitter.com/SDqW1IMlk7— IT Sector Харків (@itsector) 12 травня 2019 р.
Участники вече также подписали обращение на имя мэра города Геннадия Кернеса против сноса палатки "Все для победы".
Напомним,
- 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
- Городская власть выдала приписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
- 14 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.