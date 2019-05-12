Геращенко обустроит свою приемную в палатке, которую Кернес хочет снести

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Воскресенье, 12 мая 2019, 18:49

Нардеп от БПП Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемную в палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать до 14 мая.

Об этом Геращенко сообщила 12 мая на своей странице в Facebook.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь, дала согласие", - заявила нардеп.

Геращенко добавила, что в ближайшее время планирует провести там личный депутатский прием.

 

Ранее участники вече, которое проводили в поддержку работы волонтерской палатки, установили на нем табличку с сообщением, что палатка является общественной приемной нардепа Ярослава Маркевича.

Участники вече также подписали обращение на имя мэра города Геннадия Кернеса против сноса палатки "Все для победы".

 

Напомним,

  • 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы палатку по сбору помощи украинским военным.
  • Городская власть выдала приписание, датированное 11 мая, которым обязывает волонтеров в течение 3 дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле, которая является коммунальной собственностью, без разрешительных документов.
  • 14 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.

Украинская правда

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Темы: Харьков Геращенко акции


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