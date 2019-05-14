Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал с орденом от Порошенко: в АП списали на ошибку

Вторник, 14 мая 2019, 13:05
Скандал с орденом от Порошенко: в АП списали на ошибку

В Администрации президента заявляют, что президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

Об этом "Украинской правде" сказал руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.

"Сообщение о награждении этого человека – это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП", - сказал он.

По словам Жигулина, "документалисты из АП дали не тот проект указа".

"Это техническая ошибка сотрудников администрации, которые готовили документ. Человека этого в правильном указе нет", - уверяет Жигулин.

Он также пояснил, что орден Тараненко не вручали, его, мол, даже не подготовили еще.

"Нет. Указ – это только заявление о том, что орден есть. Это бумажная работа. Потом есть разные моменты для их вручения. Физического ордена нет. Только на основании правильного указа, который передается в отдел наград, уже изготавливают и удостоверение, и сам орден", - подытожил представитель АП.

Напомним: 

  • Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко указом от 4 мая наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".
  • 9 мая президент Петр Порошенко присвоил главе СБУ Василию Грицаку звание "Герой Украины" и удостоил его ордена "Золотая Звезда".
  • А 7 мая Порошенко якобы тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.
  • "Украинская правда" обращалась по этому поводу по комментарии в пресс-службу президента, но ответа пока не получила.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенконаградыАдминистрация президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: