Скандал с орденом от Порошенко: в АП списали на ошибку
В Администрации президента заявляют, что президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".
Об этом "Украинской правде" сказал руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.
"Сообщение о награждении этого человека – это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП", - сказал он.
По словам Жигулина, "документалисты из АП дали не тот проект указа".
"Это техническая ошибка сотрудников администрации, которые готовили документ. Человека этого в правильном указе нет", - уверяет Жигулин.
Он также пояснил, что орден Тараненко не вручали, его, мол, даже не подготовили еще.
"Нет. Указ – это только заявление о том, что орден есть. Это бумажная работа. Потом есть разные моменты для их вручения. Физического ордена нет. Только на основании правильного указа, который передается в отдел наград, уже изготавливают и удостоверение, и сам орден", - подытожил представитель АП.
Напомним:
- Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко указом от 4 мая наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".
- 9 мая президент Петр Порошенко присвоил главе СБУ Василию Грицаку звание "Герой Украины" и удостоил его ордена "Золотая Звезда".
- А 7 мая Порошенко якобы тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.
- "Украинская правда" обращалась по этому поводу по комментарии в пресс-службу президента, но ответа пока не получила.
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