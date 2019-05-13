Зеленский записал "послание мира" от духовенства, но без Епифания

5949 просмотров
Понедельник, 13 мая 2019, 16:44

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий.

Зеленский отмечает в Facebook, что встречался с представителями духовенства, и результатом этих встреч стало "послание мира для жителей Крыма и Донбасса".

"Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна", – значится в подписи к видеозаписи.

В записи ролика приняли участие почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав и Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Также на видео высказались муфтии: Крыма – Айдер Рустемов, Ахмед Тамим, Саид Исмагилов, и несколько раввинов: Одессы и Юга Украины – Авраам Вольф, Днепра и Днепропетровской области – Шмуэль Каминецкий, Харькова и Востока Украины – Мойше Москович, Киева – Мойше Реувен Асман , Донбасса – Пинхас Вишецький.

В то же время, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Зеленского за комментарием относительно того, почему в обращении нет Епифания.

Религиозные лидеры говорят, что молятся за мир и жителей оккупированных территорий, без которых не могут представить будущее Украины, призывают украинцев объединиться и оставить позади "все распри", надеются решить все конфликты с помощью мудрости, говорят, что каждая жизнь человека выше политики.

Читайте также: Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напомним:

  • Накануне Филарет заявил, что из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась".
  • 30 апреля Зеленский встретился с Епифанием, который поздравил новоизбранного президента с победой на выборах.
  • 2 мая Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями и отметил, что стремится к "миру между верующими разных религий".
  • 15 декабря 2018 г. украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 г. в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
  • На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифания и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
  • В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зеленского наказали за нарушение на выборах
Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения
В Киеве начали строительство Национального мемориала Героев Небесной сотни
Советник Зеленского не видит перспектив в тет-а-тете с Путиным сейчас
Все новости
Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

исследование

Два вида кишечных бактерий могут быть связаны с депрессией

Опыт

Как киевский шеф-повар переосмысливает традиционные рецепты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів