Зеленский записал "послание мира" от духовенства, но без Епифания
Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий.
Зеленский отмечает в Facebook, что встречался с представителями духовенства, и результатом этих встреч стало "послание мира для жителей Крыма и Донбасса".
"Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна", – значится в подписи к видеозаписи.
В записи ролика приняли участие почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав и Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Также на видео высказались муфтии: Крыма – Айдер Рустемов, Ахмед Тамим, Саид Исмагилов, и несколько раввинов: Одессы и Юга Украины – Авраам Вольф, Днепра и Днепропетровской области – Шмуэль Каминецкий, Харькова и Востока Украины – Мойше Москович, Киева – Мойше Реувен Асман , Донбасса – Пинхас Вишецький.
В то же время, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет.
"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Зеленского за комментарием относительно того, почему в обращении нет Епифания.
Позже пресс-секретарь новоизбранного президента Ольга Руденко сообщила УП, что принять участие в видеообращении "предлагали всем", в том числе, Епифанию. Его отсутствие команда Зеленского объясняет решением самого предстоятеля ПЦУ.
Религиозные лидеры говорят, что молятся за мир и жителей оккупированных территорий, без которых не могут представить будущее Украины, призывают украинцев объединиться и оставить позади "все распри", надеются решить все конфликты с помощью мудрости, говорят, что каждая жизнь человека выше политики.
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Напомним:
- Накануне Филарет заявил, что из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась".
- 30 апреля Зеленский встретился с Епифанием, который поздравил новоизбранного президента с победой на выборах.
- 2 мая Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями и отметил, что стремится к "миру между верующими разных религий".
- 15 декабря 2018 г. украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 г. в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифания и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.