Зеленский записал "послание мира" от духовенства, но без Епифания

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий.

Зеленский отмечает в Facebook, что встречался с представителями духовенства, и результатом этих встреч стало "послание мира для жителей Крыма и Донбасса".

"Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна", – значится в подписи к видеозаписи.

В записи ролика приняли участие почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав и Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Также на видео высказались муфтии: Крыма – Айдер Рустемов, Ахмед Тамим, Саид Исмагилов, и несколько раввинов: Одессы и Юга Украины – Авраам Вольф, Днепра и Днепропетровской области – Шмуэль Каминецкий, Харькова и Востока Украины – Мойше Москович, Киева – Мойше Реувен Асман , Донбасса – Пинхас Вишецький.

В то же время, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу Зеленского за комментарием относительно того, почему в обращении нет Епифания.

Позже пресс-секретарь новоизбранного президента Ольга Руденко сообщила УП, что принять участие в видеообращении "предлагали всем", в том числе, Епифанию. Его отсутствие команда Зеленского объясняет решением самого предстоятеля ПЦУ.

Религиозные лидеры говорят, что молятся за мир и жителей оккупированных территорий, без которых не могут представить будущее Украины, призывают украинцев объединиться и оставить позади "все распри", надеются решить все конфликты с помощью мудрости, говорят, что каждая жизнь человека выше политики.

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Напомним: