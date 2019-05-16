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САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках"

Четверг, 16 мая 2019, 15:23
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о взятках

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток народным депутатом Сергеем Лещенко.

Как сообщает САП, основанием якобы стали публикации в СМИ о покупке Сергеем Лещенко "элитной квартиры в центре столицы за средства, якобы полученные в качестве неправомерной выгоды".

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимого общественного мнения в медиапространстве", – заявляет САП.

С целью проверки изложенных в публикации фактов прокуроры Антикоррупционной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Сергея Лещенко вызвали на допрос.

Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП осуществляет процессуальное руководство.

САП не уточняет, о публикациях в каком издании и какого периода идет речь.

Лещенко назвал это "трагифарсом" и решил подать иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства.

Отметим, что 4 часть 368 статьи УКУ определяет: "Вымогательством взятки признается вымогательство должностным лицом взятки с угрозой совершения или несовершения с использованием власти или служебного положения действий, которые могут нанести вред правам или законным интересам того, кто дает взятку", или "умышленное создание должностным лицом условий, при которых лицо вынуждено дать взятку с целью предотвращения вредных последствий относительно своих прав и законных интересов".

Напомним:

  • 14 мая генпрокурор Юрий Луценко обозвал нардепа Сергея Лещенко "политическим скунсом" якобы за влияние на выборы-2016 в США информацией о "черной бухгалтерии" партии Виктора Януковича с участием политтехнолога Пола Манафорта. Генпрокурор анонсировал подозрение Лещенко за разглашение данных досудебного следствия в том деле.
  • Перед этим, 11 мая, адвокат нынешнего президента США Рудольф Джулиани назвал Лещенко "врагом" Дональда Трампа и связал с ним отмену своего визита.
  • А скандал с квартирой Сергея Лещенко начался еще в сентябре 2016 года, когда Андрей Дзиндзя обнародовал информацию, что Лещенко приобрел жилье в центре Киева.
  • Лещенко объяснял, что средства на квартиру составили его сбережения, деньги его любомй Анастасии Топольской и данное в долг владельцем "Украинской правды" Алены Притулы.
  • САП уже регистрировала уголовное производства из-за квартиры Лещенко по статье о незаконном обогащении (которая уже отменена) – дело закрывали (и суд поддерживал это) и возобновляли.
  • Также СМИ публиковали слухи о якобы причастности Лещенко к лоббированию интересов бизнесмена Константина Григоришина.

УП, дополнено

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Темы: ЛещенкоАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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