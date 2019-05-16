САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках"

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток народным депутатом Сергеем Лещенко.

Как сообщает САП, основанием якобы стали публикации в СМИ о покупке Сергеем Лещенко "элитной квартиры в центре столицы за средства, якобы полученные в качестве неправомерной выгоды".

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимого общественного мнения в медиапространстве", – заявляет САП.

С целью проверки изложенных в публикации фактов прокуроры Антикоррупционной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Сергея Лещенко вызвали на допрос.

Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины. САП осуществляет процессуальное руководство.

Лещенко назвал это "трагифарсом" и решил подать иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства.

Отметим, что 4 часть 368 статьи УКУ определяет: "Вымогательством взятки признается вымогательство должностным лицом взятки с угрозой совершения или несовершения с использованием власти или служебного положения действий, которые могут нанести вред правам или законным интересам того, кто дает взятку", или "умышленное создание должностным лицом условий, при которых лицо вынуждено дать взятку с целью предотвращения вредных последствий относительно своих прав и законных интересов".

САП не уточняет, о публикациях в каком издании и какого периода идет речь.

Напомним: