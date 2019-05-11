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Порошенко уволил заместителя главы своей администрации

Суббота, 11 мая 2019, 22:01
Порошенко уволил заместителя главы своей администрации

Президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента.

Соответствующий указ за подписью главы государства обнародован на сайте президента.

"Уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента Украины", - говорится в документе.

Алексей Филатов - один из идеологов судебной реформы, был назначен в АП в июле 2014 года и курировал правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины в области судоустройства,  разработку и внедрение судебной реформы и представительство президента в судах.

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Напомним,

  • По данным журналистов "Наші гроші", Филатов не декларировал данные о гражданской жен, которая после назначения супруга на должность в АП получила ряд выгодных контрактов.
  • С февраля 2018 года НАБУ проводило досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения замглавы АП Алексея Филатова.
  • В АП уверяли, что Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству и готов предоставить объяснения НАБУ. 
  • В июле детективы НАБУ получили доступ к телефону Анны Бабич - гражданской жены Филатова. 
  • 22 апреля на сайте Генпрокуратуры появилась повестка о вызове на допрос замглавы АП. Филатов заявил, что не намерен идти на допрос в ГПУ. 

Украинская правда

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Темы: Администрация президентаФилатовПорошенко
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