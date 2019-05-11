Порошенко уволил заместителя главы своей администрации

Президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента.

Соответствующий указ за подписью главы государства обнародован на сайте президента.

"Уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента Украины", - говорится в документе.

Алексей Филатов - один из идеологов судебной реформы, был назначен в АП в июле 2014 года и курировал правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы и представительство президента в судах.

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Напомним,