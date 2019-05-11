Порошенко уволил заместителя главы своей администрации
Президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента.
Соответствующий указ за подписью главы государства обнародован на сайте президента.
"Уволить Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента Украины", - говорится в документе.
Алексей Филатов - один из идеологов судебной реформы, был назначен в АП в июле 2014 года и курировал правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы и представительство президента в судах.
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Напомним,
- По данным журналистов "Наші гроші", Филатов не декларировал данные о гражданской жен, которая после назначения супруга на должность в АП получила ряд выгодных контрактов.
- С февраля 2018 года НАБУ проводило досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения замглавы АП Алексея Филатова.
- В АП уверяли, что Филатов задекларировал все свои доходы согласно законодательству и готов предоставить объяснения НАБУ.
- В июле детективы НАБУ получили доступ к телефону Анны Бабич - гражданской жены Филатова.
- 22 апреля на сайте Генпрокуратуры появилась повестка о вызове на допрос замглавы АП. Филатов заявил, что не намерен идти на допрос в ГПУ.