Рада наконец-то определилась с датой инаугурации Зеленского

Приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Соответствующий проект постановления Виталия Куприя на заседании 16 мая поддержали 315 нардепов, хотя в целом они рассматривали несколько предложений.

"Мы приняли решение о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги на верность народу Украины новоизбранным президентом Зеленским 20 мая в 10 утра", - сказал спикер ВР Андрей Парубий.

Парламентарии рассматривали семь проектов постановлений, три из которых предлагали провести инаугурацию 19 мая, остальные – 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.

Во время обсуждения один из авторов проекта постановления о дате инаугурации 28 мая Андрей Тетерук отозвал свой проект.

Голосовали за каждое постановление в порядке их представления.

Первые два постановления №10270 (инаугурация 19 мая в 11:00) авторства Сергея Мищенко и №10270-1 (19 мая, 10:00) авторства Виктора Балоги не набрали необходимого поддержки нардепов.

Третьим голосовали проект постановления №10270-2 авторства Виталия Куприя, который предлагал проводить инаугурации 20 мая в 10 утра. Это решение поддержали 315 парламентариев.

После этого другие проекты уже не рассматривали.

Напомним: