Рада наконец-то определилась с датой инаугурации Зеленского

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Четверг, 16 мая 2019, 11:10

Приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

Соответствующий проект постановления Виталия Куприя на заседании 16 мая поддержали 315 нардепов, хотя в целом они рассматривали несколько предложений.    

"Мы приняли решение о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги на верность народу Украины новоизбранным президентом Зеленским 20 мая в 10 утра", - сказал спикер ВР Андрей Парубий.

Парламентарии рассматривали семь проектов постановлений, три из которых предлагали провести инаугурацию 19 мая, остальные – 17 мая, 20 мая, 26 мая и 28 мая.

Во время обсуждения один из авторов проекта постановления о дате инаугурации 28 мая Андрей Тетерук отозвал свой проект.

Голосовали за каждое постановление в порядке их представления.

Первые два постановления №10270 (инаугурация 19 мая в 11:00) авторства Сергея Мищенко и №10270-1 (19 мая, 10:00) авторства Виктора Балоги не набрали необходимого поддержки нардепов.

Третьим голосовали проект постановления №10270-2 авторства Виталия Куприя, который предлагал проводить инаугурации 20 мая в 10 утра. Это решение поддержали 315 парламентариев.

После этого другие проекты уже не рассматривали.

Напомним:

  • 21 апреля прошел второй тур президентских выборов, в котором победил Владимир Зеленский.
  • 10 мая Зеленский обратился к ВР с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
  • 14 мая Зеленский возмутился из-за того, что комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате его инаугурации.
  • 15 мая регламентный комитет ВР рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал Раде голосовать по каждом из них.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Рада инаугурация Зеленский


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