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Конституционный суд уволил своего главу

Вторник, 14 мая 2019, 19:39
Конституционный суд уволил своего главу

Судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в КС.

Соответствующее решение коллеги Шевчука приняли на заседании во вторник.

Собеседник отметил, что решение членов КС является окончательным и не требует дополнительных утверждений.

По данным Bihus.Info, решение поддержали 12 судей из 18.

Основанием для увольнения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения.

В частности, в документе говорится: "Комиссия пришла к выводу о наличии оснований для увольнения Шевчука Станислава Владимировича с должности судьи Конституционного суда в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, несовместимо со статусом судьи Конституционного суда Украины и выявило его несоответствие занимаемой должности".

Согласно закону, при отсутствии главы КС его обязанности выполняет заместитель, а при отсутствии обоих – старший по возрасту судья. Сейчас заместителем председателя является Александр Тупицкий.

В то же время, по данным "Интерфакса", на заседании во вторник судьи также назначили нового руководителя суда.

Позже на сайте КС появилось постановление об увольнении Шевчука.

Напомним:

  • Перед этим судьи Конституционного суда выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности. 
  • В марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – обратились к своим коллегам с письмом, в котором выступили за отставку главы КСУ Станислава Шевчука.
  • Сам Шевчук назвал "нормальным рабочим процессом" письма судей КС с критикой в ​​его адрес.
  • После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
  • Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
  • По данным СМИ, часть судей Конституционного суда требовала увольненияШевчука из-за возможного влияния на действия главы суда его родного брата, который поддерживает Зеленского.

Украинская правда

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