Турчинов готовит заявление об отставке – источник

5386 просмотров
Пятница, 17 мая 2019, 15:07
УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в СНБО.

По словам собеседника УП, в ведомстве готовят соответствующее заявление об увольнении, которое подадут на подпись президенту Петру Порошенко.

Указом президента Порошенко Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 года.

После революции в 2013-2014 гг. и бегства экс-президента Виктора Януковича Турчинов возглавил страну. Он исполнял обязанности главы государства с февраля по июнь 2014 года.

До этого Турчинов был нардепом от партии "Батькивщина", а в 2005 году - главой Службы безопасности.

Читайте также: Замкнутый круг. Президент, правительство и олигархи

Напомним:

  • Инаугурация Владимира Зеленского запланирована на 10 утра 20 мая.
  • Вместе с Порошенко покинуть Банковую должны и должностные лица Администрации президента.
  • До этого подали в отставку первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук, заместитель главы АП Константин Елисеев.
  • 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента.
  • Подали заявления об увольнении представитель президента в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко и уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Турчинов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко предлагал мне стать членом его команды – Станислав Шевчук 17 мая 2019, 13:50
Порошенко подписал указ о запуске 5G в Украине в 2020 году 17 мая 2019, 13:38
Скандальный суд рассмотрит иск Розенблата к Порошенко и Сытнику 17 мая 2019, 12:23
Все новости
Главные новости
Турчинов готовит заявление об отставке – источник
Как будет проходить инаугурация Зеленского: текст присяги и процедура
В БПП назвали условия участия в будущей коалиции
Самолет на Египет экстренно садился в Одессе из-за "минирования"
Все новости
Фото

Мир в каплях дождя

экология

Пальмовое масло: разрушим планету вкусно

социум

5 стадий принятия отключения горячей воды

Поиск по сайту
Архив
Весь архів