Турчинов готовит заявление об отставке – источник
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.
Такую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в СНБО.
По словам собеседника УП, в ведомстве готовят соответствующее заявление об увольнении, которое подадут на подпись президенту Петру Порошенко.
Указом президента Порошенко Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 года.
После революции в 2013-2014 гг. и бегства экс-президента Виктора Януковича Турчинов возглавил страну. Он исполнял обязанности главы государства с февраля по июнь 2014 года.
До этого Турчинов был нардепом от партии "Батькивщина", а в 2005 году - главой Службы безопасности.
Читайте также: Замкнутый круг. Президент, правительство и олигархи
Напомним:
- Инаугурация Владимира Зеленского запланирована на 10 утра 20 мая.
- Вместе с Порошенко покинуть Банковую должны и должностные лица Администрации президента.
- До этого подали в отставку первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук, заместитель главы АП Константин Елисеев.
- 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента.
- Подали заявления об увольнении представитель президента в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко и уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua