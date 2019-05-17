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Турчинов готовит заявление об отставке – источник

Пятница, 17 мая 2019, 15:07
Турчинов готовит заявление об отставке – источник
УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в СНБО.

По словам собеседника УП, в ведомстве готовят соответствующее заявление об увольнении, которое подадут на подпись президенту Петру Порошенко.

Источники в Администрации президента подтвердили, что заявление Турчинов напишет 17 мая.

Указом президента Порошенко Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 года.

После революции в 2013-2014 гг. и бегства экс-президента Виктора Януковича Турчинов возглавил страну. Он исполнял обязанности главы государства с февраля по июнь 2014 года.

До этого Турчинов был нардепом от партии "Батькивщина", а в 2005 году - главой Службы безопасности.

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Напомним:

  • Инаугурация Владимира Зеленского запланирована на 10 утра 20 мая.
  • Вместе с Порошенко покинуть Банковую должны и должностные лица Администрации президента.
  • Источники в АП сообщили, что большинство в администрации планируют подать заявления об увольнении 19 мая.
  • До этого подали в отставку первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук, заместитель главы АП Константин Елисеев.
  • 11 мая президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы администрации президента.
  • Подали заявления об увольнении представитель президента в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко и уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоТурчинов
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