Турчинов готовит заявление об отставке – источник

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Петра Порошенко.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердили источники в СНБО.

По словам собеседника УП, в ведомстве готовят соответствующее заявление об увольнении, которое подадут на подпись президенту Петру Порошенко.

Источники в Администрации президента подтвердили, что заявление Турчинов напишет 17 мая.

Указом президента Порошенко Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 года.

После революции в 2013-2014 гг. и бегства экс-президента Виктора Януковича Турчинов возглавил страну. Он исполнял обязанности главы государства с февраля по июнь 2014 года.

До этого Турчинов был нардепом от партии "Батькивщина", а в 2005 году - главой Службы безопасности.

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Напомним: