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Венесуэла: Гуайдо сообщил о смерти двух демонстрантов

Четверг, 2 мая 2019, 07:14

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что за последние 2 дня во время протестов погибли 2 человека.

Об этом он написал в Twitter.

"Диктаторский режим убил 24-летнего мужчину, который хотел жить в Свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что на каждом шагу есть сила наших мучеников, которые требуют справедливости", - подчеркнул оппозиционер.

Также Гуайдо сообщил о смерти 27-летней женщины.

"Это должно прекратиться. Убийцам придется взять на себя ответственность за свои преступления", - отметил он.

Кроме этого, Гуайдо заявил, что по всей Венесуэле прошли 397 демонстраций, 32 протестующих арестовали, 25 - получили ранения.

Напомним:

  • Гуайдо объявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.
  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.

Темы: Венесуэла
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