Венесуэла: Гуайдо сообщил о смерти двух демонстрантов

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что за последние 2 дня во время протестов погибли 2 человека.

Об этом он написал в Twitter.

"Диктаторский режим убил 24-летнего мужчину, который хотел жить в Свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что на каждом шагу есть сила наших мучеников, которые требуют справедливости", - подчеркнул оппозиционер.

Также Гуайдо сообщил о смерти 27-летней женщины.

"Это должно прекратиться. Убийцам придется взять на себя ответственность за свои преступления", - отметил он.

Кроме этого, Гуайдо заявил, что по всей Венесуэле прошли 397 демонстраций, 32 протестующих арестовали, 25 - получили ранения.

La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en Libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la Libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. https://t.co/N970vuV126 — Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.

Me comprometo a hacer que la muerte en quirófano de Jurubith Rausseo, de sólo 27 años, le pese a quienes decidieron disparar contra un Pueblo que decidió ser libre.



Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea. — Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.

Напомним: