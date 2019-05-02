Венесуэла: Гуайдо сообщил о смерти двух демонстрантов
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что за последние 2 дня во время протестов погибли 2 человека.
Об этом он написал в Twitter.
"Диктаторский режим убил 24-летнего мужчину, который хотел жить в Свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что на каждом шагу есть сила наших мучеников, которые требуют справедливости", - подчеркнул оппозиционер.
Также Гуайдо сообщил о смерти 27-летней женщины.
"Это должно прекратиться. Убийцам придется взять на себя ответственность за свои преступления", - отметил он.
Кроме этого, Гуайдо заявил, что по всей Венесуэле прошли 397 демонстраций, 32 протестующих арестовали, 25 - получили ранения.
La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en Libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la Libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. https://t.co/N970vuV126— Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.
Me comprometo a hacer que la muerte en quirófano de Jurubith Rausseo, de sólo 27 años, le pese a quienes decidieron disparar contra un Pueblo que decidió ser libre.— Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.
Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea.
Напомним:
- Гуайдо объявил, что 2 мая в стране начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе.