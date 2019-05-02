Узник Кремля Сущенко рассказал о дефиците новостей из Украины
Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко просит в письмах рассказывать ему новости из Украины.
Об этом говорится в его ответе на письмо киевлянки, которым располагает "Украинская правда".
Сущенко обращает внимание, что посылки и бандероли ему передают раз в 4 месяца.
"Бандероли и посылки тут разрешены по одной в четыре месяца. Давайте возьмем паузу на несколько месяцев. Я вам благодарен за ваши рисунки, рецензии на современные фильмы, а также за новости музики. Если на этом ваше желание не иссякнет, то попрошу вас еще поделиться новостями из Киева и Украины. Дефицит на эти темы чувствуется особо", - отмечает политзаключенный.
Проект LetMyPeopleGo отмечает, что письма с воли – это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка для политзаключенных. Они напоминают им, что за их освобождение борются, и что их ждут на свободе.
Тем, кто хочет поддержать украинских политзаключенных, напоминают, какие правила нужно соблюдать, чтобы письма пропустила тюремная цензура:
- Письма должны быть написаны на русском языке;
- Текст должен быть политически нейтральным;
- На конверте важно указывать год рождения и полные ФИО узника;
- Кроме того, если Вы хотите, чтобы адресат Вам ответил, приложите к письму чистый лист бумаги и конверт. Даже если Вы не ждете ответа, все равно бумага и конверты им пригодятся – в тюрьме даже они в дефиците.
Список адресов, по которым можно писать письма украинским заложникам Кремля, можно найти здесь.
Напомним:
- Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
- 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
- Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колонии держат в информационной изоляции
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