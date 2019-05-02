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Узник Кремля Сущенко рассказал о дефиците новостей из Украины

Четверг, 2 мая 2019, 14:17

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко просит в письмах рассказывать ему новости из Украины.

Об этом говорится в его ответе на письмо киевлянки, которым располагает "Украинская правда".

Сущенко обращает внимание, что посылки и бандероли ему передают раз в 4 месяца.

"Бандероли и посылки тут разрешены по одной в четыре месяца. Давайте возьмем паузу на несколько месяцев. Я вам благодарен за ваши рисунки, рецензии на современные фильмы, а также за новости музики. Если на этом ваше желание не иссякнет, то попрошу вас еще поделиться новостями из Киева и Украины. Дефицит на эти темы чувствуется особо", - отмечает политзаключенный.

 
 

Проект LetMyPeopleGo отмечает, что письма с воли – это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка для политзаключенных. Они напоминают им, что за их освобождение борются, и что их ждут на свободе.

Тем, кто хочет поддержать украинских политзаключенных, напоминают, какие правила нужно соблюдать, чтобы письма пропустила тюремная цензура:

  • Письма должны быть написаны на русском языке;
  • Текст должен быть политически нейтральным;
  • На конверте важно указывать год рождения и полные ФИО узника;
  • Кроме того, если Вы хотите, чтобы адресат Вам ответил, приложите к письму чистый лист бумаги и конверт. Даже если Вы не ждете ответа, все равно бумага и конверты им пригодятся – в тюрьме даже они в дефиците.

Список адресов, по которым можно писать письма украинским заложникам Кремля, можно найти здесь.

Напомним: 

  • Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.
  • 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.
  • Его защитник Марк Фейгин отмечал, что Сущенко в российской колонии держат в информационной изоляции

Украинская правда

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Темы: СущенкополитзаключенныезаложникиРосcияправа человека
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