Зеленский – Кабмину: Вы можете взять бумагу, ручку и освободить места

Новый президент Украины Владимир Зеленский предлагает чиновникам подать в отставку и освободить должности.

Об этом он заявил в Верховной Раде в речи после принятия присяги президента.

"Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой", – сказал Зеленский, процитировав Рональда Рейгана.

"Это просто цитата. Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не можем сделать". Это не правда, можете", – продолжил он.

"Вы можете взять листок бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят", – заявил Зеленский.

Он прокомментировал реакцию зала: "Какие избирательные аплодисменты. Я говорю от народа, пожалуйста".

Перед этим он рассказал, на что готов ради мира и возвращения территорий Украины.

Также Зеленский заявил: "Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизнь за страну каждый день. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное и стабильное финансовое обеспечение, это ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей".

"Нужно не говорить о стандартах НАТО, а творить это, творить эти стандарты", – заявил президент.

Он добавил: "Кроме войны есть еще много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унижающие зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места".

"Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице", – отметил Зеленский.

"Это мифические дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурной воображении", – добавил он, и эту фразу встретили аплодисментами.