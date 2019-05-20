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Зеленский – Кабмину: Вы можете взять бумагу, ручку и освободить места

Понедельник, 20 мая 2019, 10:46
Зеленский – Кабмину: Вы можете взять бумагу, ручку и освободить места

Новый президент Украины Владимир Зеленский предлагает чиновникам подать в отставку и освободить должности.

Об этом он заявил в Верховной Раде в речи после принятия присяги президента.

"Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой", – сказал Зеленский, процитировав Рональда Рейгана.

"Это просто цитата. Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не можем сделать". Это не правда, можете", – продолжил он.

"Вы можете взять листок бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят", – заявил Зеленский.

Он прокомментировал реакцию зала: "Какие избирательные аплодисменты. Я говорю от народа, пожалуйста".

Перед этим он рассказал, на что готов ради мира и возвращения территорий Украины.

Также Зеленский заявил: "Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизнь за страну каждый день. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное и стабильное финансовое обеспечение, это ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей".

"Нужно не говорить о стандартах НАТО, а творить это, творить эти стандарты", – заявил президент.

Он добавил: "Кроме войны есть еще много бед, которые делают украинцев несчастными. Это шокирующие тарифы, унижающие зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места".

"Это медицина, об улучшении которой говорят в основном те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице", – отметил Зеленский.

"Это мифические дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурной воображении", – добавил он, и эту фразу встретили аплодисментами.

Напомним:

  • Владимир Зеленский стал президентом по результатам второго тура выборов, который состоялся 21 апреля, набрав 73,22% голосов.
  • Еще до его инаугурации в отставку подали министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак.
  • Также подал заявление Александр Турчинов – и президент Петр Порошенко принял его отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКабинет министровинаугурация
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