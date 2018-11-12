Дело Гандзюк: Паламарчук надеется, что следствие докажет его непричастность

Народный депутат Украины из фракции БПП Николай Паламарчук уверяет, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, и надеется, что расследование покончит с упоминанием его имени в контексте этой трагедии.

Об этом говорится в пресс-релизе БПП.

"Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании преступления против Екатерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к любым событиям, связанным с Екатериной Гандзюк. Поэтому я уверен, что это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминании моего имени из-за этих трагических событий", - отметил народный депутат.

Он добавил, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против Гандзюк.

Ранее стало известно, что бывшего помощника народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу убийства Екатерины Гандзюк.

6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в Верхвоной Раде, заявил, что в деле Гандзюк произошла утечка информации, подорвавшая следствие.

5 ноября организаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что посредником между исполнителями преступления и заказчиком был ранее судимый Игорь Павловский, имеющий прозвище "Собака". Сообщалось, что Павловский является официальным помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД в Херсонской области", но нардеп это опроверг.

Днем ​​4 ноября стало известно о смерти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой.

Следствие подозревает в совершении нападения на активистку пятерых бывших участников АТО: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиту Грабчука.

Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения. Грабчука называют непосредственным исполнителем нападения.

Полиция заявляла, что четверо из пяти подозреваемых в попытке убить Гандзюк признались в совершении преступления, а Торбин не признается.

Дело по заказчикам расследует Служба безопасности Украины, дело по исполнителям, которое фактически завершила Нацполиция, 5 ноября передали в Главное следственное управление СБУ.