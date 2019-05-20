Кличко добирался на инаугурацию велосипедом
Понедельник, 20 мая 2019, 10:39
Мэр Киева Виталий Кличко добирался на инаугурацию президента Владимира Зеленского на велосипеде из-за осложнений движения транспорта в центре столицы.
Соответствующие фото и видео глава города опубликовал в Facebook.
"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - сообщил Кличко.
В комментарии Украинской правде Кличко рассказал, что сообщит о следующих шагах партии "УДАР" в ближайшие дни, однако, по его словам, "УДАР" точно будет участвовать в досрочных выборах в парламент.
20 мая Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
Напомним:
- Как писала "Украинская правда", еще перед вторым туром президентских выборов мэр Киева Виталий Кличко сообщил президенту Петру Порошенко, что партия УДАР будет баллотироваться в Верховную Раду отдельно от БПП.
- Однако сам Кличко, как сообщалось, не собирается покидать кресло мэра и идти в депутаты.
- Кроме того, сообщалось, что список УДАРа на парламентских выборах может возглавить брат Виталия Кличко Владимир.
- В августе 2017 Владимир Кличко завершил свою спортивную карьеру.
Украинская правда