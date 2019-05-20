Кличко добирался на инаугурацию велосипедом

Мэр Киева Виталий Кличко добирался на инаугурацию президента Владимира Зеленского на велосипеде из-за осложнений движения транспорта в центре столицы.

Соответствующие фото и видео глава города опубликовал в Facebook.

"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - сообщил Кличко.

В комментарии Украинской правде Кличко рассказал, что сообщит о следующих шагах партии "УДАР" в ближайшие дни, однако, по его словам, "УДАР" точно будет участвовать в досрочных выборах в парламент.

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Напомним: