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Кличко добирался на инаугурацию велосипедом

Понедельник, 20 мая 2019, 10:39

Мэр Киева Виталий Кличко добирался на инаугурацию президента Владимира Зеленского на велосипеде из-за осложнений движения транспорта в центре столицы.

Соответствующие фото и видео глава города опубликовал в Facebook.

"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - сообщил Кличко.

В комментарии Украинской правде Кличко рассказал, что сообщит о следующих шагах партии "УДАР" в ближайшие дни, однако, по его словам, "УДАР" точно будет участвовать в досрочных выборах в парламент.

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

 
 

Напомним:

  • Как писала "Украинская правда", еще перед вторым туром президентских выборов мэр Киева Виталий Кличко сообщил президенту Петру Порошенко, что партия УДАР будет баллотироваться в Верховную Раду отдельно от БПП.
  • Однако сам Кличко, как сообщалось, не собирается покидать кресло мэра и идти в депутаты.
  • Кроме того, сообщалось, что список УДАРа на парламентских выборах может возглавить брат Виталия Кличко Владимир.
  • В августе 2017 Владимир Кличко завершил свою спортивную карьеру.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВиталий КличкопрезидентКиев
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