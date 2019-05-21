Сенцов пишет рассказы в российской колонии и ждет книгу
Правозащитница и обозреватель "МБХ медиа" Зоя Светова поговорила по телефону с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который находится в российской колонии.
Как сообщает русская служба "Радио Свобода", их разговор должен был состояться 14 мая, в годовщину начала голодовки Сенцова, но тогда Световой отказали в звонке: она указала не то время, в которое заключенным можно разговаривать по телефону.
Теперь Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом.
Режиссёр пишет рассказы, и скоро должна выйти его новая книга.
В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый в Украине по пьесе "Номера". Режиссёр знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины.
По словам Световой, у Сенцова был вполне бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке, и интересовался новостями из России и Украины.
Режиссёр спросил, что Светова думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница выразила мнение, что новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание на Украине.
Сенцов ничего на это не сказал. "Он просто слушал, ему была интересна эта информация", – рассказала Светова.
Напомним:
- 14 мая 2018 года украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых.
- Голодовка продлилась 145 дней. Сообщалось, что за это время Сенцов потерял 15 килограммов, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту.
- Режиссёр заявлял, что прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления.
- Освободить режиссёра и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требуют Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации.
- В декабре 2018 года украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
- Широкий общественный резонанс вокруг голодовки Сенцова не подтолкнул российские власти к решению о его помиловании или обмене.
- В декабре 2018 года украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
- В декабре же Европейский суд по правам человека принял жалобу на решение российского суда по делу о подготовке теракта в аннексированном Крыму. Заявители настаивают, что признательные показания обвиняемых были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс был политически мотивированным.
- В апреле 2019 года Россия назвала вопросы ЕСПЧ выходящими за пределы компетенции суда в Страсбурге.