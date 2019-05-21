Сенцов пишет рассказы в российской колонии и ждет книгу

Правозащитница и обозреватель "МБХ медиа" Зоя Светова поговорила по телефону с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который находится в российской колонии.

Как сообщает русская служба "Радио Свобода", их разговор должен был состояться 14 мая, в годовщину начала голодовки Сенцова, но тогда Световой отказали в звонке: она указала не то время, в которое заключенным можно разговаривать по телефону.

Теперь Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом.

Режиссёр пишет рассказы, и скоро должна выйти его новая книга.

В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый в Украине по пьесе "Номера". Режиссёр знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины.

По словам Световой, у Сенцова был вполне бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке, и интересовался новостями из России и Украины.

Режиссёр спросил, что Светова думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница выразила мнение, что новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание на Украине.

Сенцов ничего на это не сказал. "Он просто слушал, ему была интересна эта информация", – рассказала Светова.

Напомним: