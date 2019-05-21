Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов пишет рассказы в российской колонии и ждет книгу

Вторник, 21 мая 2019, 14:33

Правозащитница и обозреватель "МБХ медиа" Зоя Светова поговорила по телефону с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, который находится в российской колонии.

Как сообщает русская служба "Радио Свобода", их разговор должен был состояться 14 мая, в годовщину начала голодовки Сенцова, но тогда Световой отказали в звонке: она указала не то время, в которое заключенным можно разговаривать по телефону.

Теперь Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом.

Режиссёр пишет рассказы, и скоро должна выйти его новая книга.

В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый в Украине по пьесе "Номера". Режиссёр знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины.

По словам Световой, у Сенцова был вполне бодрый голос, он сказал, что у него все в порядке, и интересовался новостями из России и Украины.

Режиссёр спросил, что Светова думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница выразила мнение, что новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание на Украине.

Сенцов ничего на это не сказал. "Он просто слушал, ему была интересна эта информация", – рассказала Светова.

Напомним:

  • 14 мая 2018 года украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых.
  • Голодовка продлилась 145 дней. Сообщалось, что за это время Сенцов потерял 15 килограммов, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту.
  • Режиссёр заявлял, что прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления.
  • Освободить режиссёра ​и других украинцев, которых российские власти преследуют после аннексии Крыма, требуют Киев, страны Запада, деятели культуры и международные правозащитные организации.
  • В декабре 2018 года украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарованаграду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
  • Широкий общественный резонанс вокруг голодовки Сенцова не подтолкнул российские власти к решению о его помиловании или обмене.
  • В декабре 2018 года украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарованаграду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
  • В декабре же Европейский суд по правам человека принял жалобу на решение российского суда по делу о подготовке теракта в аннексированном Крыму. Заявители настаивают, что признательные показания обвиняемых были получены под пытками, доказательства – сфабрикованы, а судебный процесс был политически мотивированным.
  • В апреле 2019 года Россия назвала вопросы ЕСПЧ выходящими за пределы компетенции суда в Страсбурге.

Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: