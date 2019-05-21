Сенцов пише оповідання в російській колонії і чекає книгу
Правозахисниця й оглядач "МБХ медіа" Зоя Свєтова поговорила телефоном з українським режисером Олегом Сенцовим, який перебуває в російській колонії.
Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", їхня розмова мала відбутися 14 травня, в річницю початку голодування Сенцова, але тоді Свєтовій відмовили в дзвінку: вона вказала не той час, в який ув’язненим можна розмовляти по телефону.
Тепер Сенцов розповів, що набрав вагу, втрачену за час 145-денного голодування, й займається спортом.
Режисер пише оповідання, і скоро має вийти його нова книга.
У ході розмови Свєтова й Сенцов також обговорювали фільм, знятий в Україні за п'єсою "Номери". Режисер знає, що його уривки покажуть на Одеському кінофестивалі цього літа, оскільки підтримує листування з творцями картини.
За словами Свєтової, у Сенцова був цілком бадьорий голос, він сказав, що у нього все в порядку, і цікавився новинами з Росії та України.
Режисер запитав, що Свєтова думає про нового президента України Володимира Зеленського. Правозахисниця висловила думку, що новий глава держави повинен домовитися з Росією про обмін політв'язнів на росіян, які відбувають покарання в Україні.
Сенцов нічого на це не сказав. "Він просто слухав, йому була цікава ця інформація", – розповіла Свєтова.
Нагадаємо:
- 14 травня 2018 року український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії на 20 років колонії за звинуваченням у тероризмі, оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх 64 українських політв'язнів.
- Голодування тривало 145 днів. Повідомлялося, що за цей час Сенцов втратив 15 кілограмів, а його пульс знизився до 40 ударів на хвилину.
- Режисер заявляв, що припинив голосування під загрозою примусового годування.
- Звільнити режисера й інших українців, яких російська влада переслідує після анексії Криму, вимагають Київ, країни Заходу, діячі культури й міжнародні правозахисні організації.
- Широкий громадський резонанс навколо голодування Сенцова не підштовхнув російську владу до рішення про його помилування чи обмін.
- У грудні 2018 року українському політв'язню режисеру Олегу Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.
- У грудні ж Європейський суд із прав людини прийняв скаргу на рішення російського суду у справі про підготовку теракту в анексованому Криму. Заявники наполягають, що свідчення обвинувачуваних отримали під тортурами, докази – сфабриковані, а судовий процес був політично мотивованим.
- У квітні 2019 року Росія заявила, що питання у ЄСПЛ виходять за межі компетенції суду в Страсбурзі.