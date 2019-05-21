Сенцов пише оповідання в російській колонії і чекає книгу

Правозахисниця й оглядач "МБХ медіа" Зоя Свєтова поговорила телефоном з українським режисером Олегом Сенцовим, який перебуває в російській колонії.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", їхня розмова мала відбутися 14 травня, в річницю початку голодування Сенцова, але тоді Свєтовій відмовили в дзвінку: вона вказала не той час, в який ув’язненим можна розмовляти по телефону.

Тепер Сенцов розповів, що набрав вагу, втрачену за час 145-денного голодування, й займається спортом.

Режисер пише оповідання, і скоро має вийти його нова книга.

У ході розмови Свєтова й Сенцов також обговорювали фільм, знятий в Україні за п'єсою "Номери". Режисер знає, що його уривки покажуть на Одеському кінофестивалі цього літа, оскільки підтримує листування з творцями картини.

За словами Свєтової, у Сенцова був цілком бадьорий голос, він сказав, що у нього все в порядку, і цікавився новинами з Росії та України.

Режисер запитав, що Свєтова думає про нового президента України Володимира Зеленського. Правозахисниця висловила думку, що новий глава держави повинен домовитися з Росією про обмін політв'язнів на росіян, які відбувають покарання в Україні.

Сенцов нічого на це не сказав. "Він просто слухав, йому була цікава ця інформація", – розповіла Свєтова.

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