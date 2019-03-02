Сенцов набрал вес, занимается спортом и творчеством - адвокат
Состояние украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, который находится в российской колонии, значительно улучшилось, он набрал вес, занимается спортом и творчеством.
Об этом в комментарии Громадському сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Сенцова в колонии в Лабытнанги 1 марта.
По ее словам, Сенцов "чувствует себя нормально" и хорошо питается.
Адвокат рассказала, что украинец имеет достаточно времени на занятия спортом и творчеством.
"В свободное время от марширования, он занимается спортом, там есть специальная площадка, где перекладина и брусья. Также он имеет время на творчество, занимается", - рассказала Динзе.
Также, по словам адвокат, Сенцов "существенно набрал вес".
"Он после голодания до неузнаваемости похудел, но сейчас он набрал вес, он весит на вид около 90 килограммов", - сказала Динзе.
Вместе с тем, сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила в Facebook, что Сенцов прислал ей письмо.
"Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу", - написала Каплан.
Напоминаем:
- В январе украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов сообщил в письме к первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко, что дописал новый роман в российской тюрьме.
- 12 декабря 2018 года Сенцов заявил, что после Нового года передаст из российской тюрьмы новый сборник детских рассказов.
- В декабре 2018 года украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
- В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
- 21 декабря 2018 года стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
- Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
- Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
- Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.