Миссия МВФ прибыла в Украину на фоне обновления власти

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Вторник, 21 мая 2019, 08:39

21 мая в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

Как сообщает "Громадське", миссия МВФ посетит Украину 2 недели.

В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере 500 миллионов евро.

В то же время, для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский вступил на пост президента Украины, принеся присягу украинскому народу.
  • Действующий премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку и призвал Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.
  • Советник нового президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ, однако в долгосрочной перспективе нужно продолжать сотрудничество с фондом.
  • 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины и принял решение о выделении первого транша на 1,4 миллиарда долларов. 21 декабря МВФ перечислил Украине первый транш.
  • В течение 2019 года Украина должна бы получить еще два транша фонда.
  • Среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведения реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета.
  • Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный суд признал неконституционным.

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Темы: МВФ реформы Кабинет министров


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