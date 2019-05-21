Миссия МВФ прибыла в Украину на фоне обновления власти

21 мая в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

Как сообщает "Громадське", миссия МВФ посетит Украину 2 недели.

В течение этого периода представители фонда планируют провести ряд встреч с украинскими чиновниками.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере 500 миллионов евро.

В то же время, для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Напомним: