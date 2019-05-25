Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж – Зеркаль

Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, и это может быть длительным процессом.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль журналистам в Гамбурге в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву - ИФ). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – ИФ). Это будет длиться годами", - сказала она.

Замглавы МИД подчеркнула, что после принятого в субботу решения трибунала российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить моряков.

"Как они будут это делать – это уже не вопрос трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала Зеркаль.

"На протяжении месяца они должны отчитаться перед трибуналом, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда… Россия должна это сделать и отчитаться перед трибуналом", - указала она.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не освободит корабли и моряков, Зеркаль пояснила: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения трибунала".

По ее словам, выполнение решения "более чем обязательно", решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".

Вместе с тем, как сообщает "Европейская правда", Зеркаль заявила, что требование срочного освобождения означает, что моряки должны быть переданы в Украину "в течение нескольких ближайших дней".

Напомним: