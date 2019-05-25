Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж – Зеркаль

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Суббота, 25 мая 2019, 15:41

Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, и это может быть длительным процессом.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль журналистам в Гамбурге в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву - ИФ). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – ИФ). Это будет длиться годами", - сказала она.

Замглавы МИД подчеркнула, что после принятого в субботу решения трибунала российская сторона должна закончить уголовные дела и отпустить моряков.

"Как они будут это делать – это уже не вопрос трибунала. Трибунал не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала Зеркаль.

"На протяжении месяца они должны отчитаться перед трибуналом, как и мы, относительно того, как они выполнили приказ суда… Россия должна это сделать и отчитаться перед трибуналом", - указала она.

Отвечая на вопрос о возможных мерах в случае, если Россия не освободит корабли и моряков, Зеркаль пояснила: "Есть санкции. Есть международное сообщество, которое может применять давление к странам, не выполняющим решения трибунала".

По ее словам, выполнение решения "более чем обязательно", решение очень четкое, "даже более четкое, чем мы надеялись".

Напомним:

  • В субботу суд ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину, а также освободить три захваченных корабля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Темы: моряки ООН МИД


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