Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пикет за импичмент Зеленского: полиция проверит действия сотрудников

Воскресенье, 26 мая 2019, 13:21
Пикет за импичмент Зеленского: полиция проверит действия сотрудников

По факту составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского в Ровно в полиции проведут служебную проверку.

Об этом рассказал 26 мая в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что с точки зрения законодательно-правового поля, полицейские действовали в рамках возложенных на них законодателем обязанностей, однако могли в этом случае применить более мягкие методы воздействия.

"Когда речь идет о таком мелком и незначительном нарушении, как вариант, правоохранители могли провести профилактически разъяснительную беседу и вынести, например, устное предупреждение", - говорит Тракало.

"Почему они так не поступили? Вопрос, который обязательно будет изучен. Прежде всего все обстоятельства той ситуации и действительно была ли необходимость приглашать этих граждан в отделение полиции для составления админматериалов. Сейчас руководством полиции Ровенской области инициировано проведение служебной проверки, которая должна дать ответы на эти вопросы", - подчеркнул представитель Нацполиции.

Кроме этого, по словам Тракало, с личным составом полиции будет проведена разъяснительная беседа об одном из принципов реформирования полиции.

"А именно - когда прежде всего должны применяться методы коммуникации с гражданами с разъяснением относительно соблюдения требований законодательства", - резюмировал представитель Нацполиции.

Напомним:

  • 25 мая в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента Владимира Зеленского.
  • Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в Нацполицию относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Зеленского.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РовнополицияЗеленскийимпичмент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Ровно
Фонд госимущества продал "Ровноторф" на аукционе за 205 миллионов
Зеленский провел выездное заседание Ставки на АЭС
Ровенская АЭС планировала закупить более 800 бутылок пива – тендер отменили
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: