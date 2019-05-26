Пикет за импичмент Зеленского: полиция проверит действия сотрудников

По факту составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского в Ровно в полиции проведут служебную проверку.

Об этом рассказал 26 мая в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что с точки зрения законодательно-правового поля, полицейские действовали в рамках возложенных на них законодателем обязанностей, однако могли в этом случае применить более мягкие методы воздействия.

"Когда речь идет о таком мелком и незначительном нарушении, как вариант, правоохранители могли провести профилактически разъяснительную беседу и вынести, например, устное предупреждение", - говорит Тракало.

"Почему они так не поступили? Вопрос, который обязательно будет изучен. Прежде всего все обстоятельства той ситуации и действительно была ли необходимость приглашать этих граждан в отделение полиции для составления админматериалов. Сейчас руководством полиции Ровенской области инициировано проведение служебной проверки, которая должна дать ответы на эти вопросы", - подчеркнул представитель Нацполиции.

Кроме этого, по словам Тракало, с личным составом полиции будет проведена разъяснительная беседа об одном из принципов реформирования полиции.

"А именно - когда прежде всего должны применяться методы коммуникации с гражданами с разъяснением относительно соблюдения требований законодательства", - резюмировал представитель Нацполиции.

Напомним: