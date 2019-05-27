Партия "Слуга народа" определилась с руководством

Председателем партии "Слуга народа" стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии - Александр Корниенко.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве в понедельник пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.

"Председатель партии "Слуга народа" - Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления - Михаил Федоров", - сказала она.

Разумков рассказал, что недавно партия "Слуга народа" провела свой съезд, где переизбрали председателя.

По его словам, Иван Баканов из-за перехода на работу в СБУ больше не может быть председателем, и новым главой выбрали Разумкова.

В свою очередь, Корниенко сообщил, что следующий съезд партии состоится 8 июня.

"На этом съезде мы покажем всех кандидатов по мажоритарным округам, список партии и программу партии", - сказал он.

Читайте также: Зе!Банковая. Кого Зеленский назначил в Администрацию президента

Напомним: