Партия "Слуга народа" определилась с руководством
Председателем партии "Слуга народа" стал Дмитрий Разумков, руководителем избирательного штаба партии - Александр Корниенко.
Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве в понедельник пресс-секретарь партии Татьяна Цыба.
"Председатель партии "Слуга народа" - Дмитрий Разумков, руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, руководитель диджитал направления - Михаил Федоров", - сказала она.
Разумков рассказал, что недавно партия "Слуга народа" провела свой съезд, где переизбрали председателя.
По его словам, Иван Баканов из-за перехода на работу в СБУ больше не может быть председателем, и новым главой выбрали Разумкова.
В свою очередь, Корниенко сообщил, что следующий съезд партии состоится 8 июня.
"На этом съезде мы покажем всех кандидатов по мажоритарным округам, список партии и программу партии", - сказал он.
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Напомним:
- Ранее замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщал, что партию "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду возглавит Разумков.
- По данным социологического исследования, в парламент могут пройти 4 партии. В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батькивщина" – 7,1 %.
- Дмитрий Разумков был одним из основных политконсультантов Зеленского во время предвыборной кампании и спикером его штаба. Регулярно представлял позицию кандидата на всех телеэфирах и политических шоу. Политическую карьеру Разумков начинал в 2006 году 22-летним членом Партии регионов.
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Зеленский обратился к главе Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
- Президент попросил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
- Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.
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