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Медведчук не видит смысла участвовать в переговорах по Донбассу – росСМИ

Пятница, 24 мая 2019, 16:57

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" кум президента РФ Виктор Медведчук не будет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Владимире Зеленском.

Об этом сообщает 24 мая российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Медведчука Олега Бабанина.

"Медведчук не видит смысла участвовать в переговорном процессе по Донбассу, поскольку его не существует. Он не видит себя в этом вакууме, - заявил Бабанин.

"Если нет переговорного процесса, то что там делать? Тем более, что Зеленский вчера заявил, что не собирается вести переговоры с РФ", – добавил он.

Ранее 24 мая в комментарии российской газете "Взгляд" Медведчук сказал, что не видит смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией

"К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания", – заявил Медведчук, отвечая на вопрос газеты о том, как он оценивает заявление главы администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что Медведчука не видят в качестве переговорщика с Россией.

По словам Медведчука, позиция Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит "мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", который продвигает Медведчук.

"Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница", – цитирует российское издание Медведчука.

"Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне…", – добавил политик.

Напомним:

  • 20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжит взаимодействие со своим кумом и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком по обмену пленными с Украиной.
  • Ранее Медведчук заявлял, что продолжит заниматься вопросом возвращения пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Владимира Зеленского.
  • Во время предвыборной кампании Зеленский отмечал, что с Россией относительно Донбасса "придется договариваться".
  • "Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек", - сказал Зеленский в интервью Дмитрию Гордону.
  • После избрания президентом Зеленский заявил, что не хочет двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным, и будет вести переговоры только в рамках "нормандского формата".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчук
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