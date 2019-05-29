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Война на востоке: 11 обстрелов за сутки, оккупанты применили 152-мм артиллерию

Среда, 29 мая 2019, 07:46

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • у населенного пункта Широкино - из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
  • вблизи населенного пункта Пищевик - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединский - из минометов калибра 120 мм;
  • дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное - из станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Чермалык - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи города Попасная - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у населенного пункта Железное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один ранен.

По состоянию на 7:00 29 мая враг трижды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
  • у города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел украинские подразделения стреляли в ответ, потери врага уточняются.

Напоминаем:

  • Вечером 28 мая 54 отдельная механизированная бригада сообщила, что в ходе боевого столкновения у Попасной пропал без вести один боец ​​ООС.

Темы: ООСбоевые действия
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