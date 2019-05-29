На Избирательный кодекс могут уйти недели из-за тысяч поправок
В депутатский проект Избирательного кодекса ко второму чтению подано 4694 поправки.
Об этом сообщил один из инициаторов этого законопроекта, депутата БПП Александр Черненко в Facebook.
Он отметил, что комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия утвердил сравнительную таблицу проекта Избирательного Кодекса ко второму чтению.
"Это означает, что со следующей недели документ может начать рассматривать Верховная Рада", – пояснил Черненко.
"Всего 101 депутат подал к проекту Кодекса 4307 поправок. Еще 387 поправок наработала Рабочая группа (поскольку ни редакция первого чтения, ни авторы других поправок не урегулировали ряд вопросов). Комитет включил эти поправки в сравнительную таблицу", – сообщил он.
Черненко уточнил, что "комитет не стал рассматривать отдельно все поправки (поскольку эта процедура могла растянуться на недели), а воспользовался нормой Регламента, которая позволяет передать все поправки на рассмотрение в зал".
Он намекнул, что на рассмотрение поправок может уйти 3-4 пленарных недели.
"Благодарить будем потом. Впереди еще много работы. А я уже знаю, чем буду заниматься следующие 3-4 пленарных недели. От судьбы не уйдешь. Даже на выборы", – написал Черненко.
Напомним:
- Проект Избирательного кодекса (№3112-1), предложенный Андреем Парубием, Александром Черненко и Леонидом Емцем, прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.
- Он предусматривает "открытые списки". Как объяснял Емец, речь идет о региональные открытые списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.
- 21 мая новый президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля. Но он хотел, чтобы до прекращения работы парламентарии приняли новое избирательное законодательство.
- 22 мая Верховная Рада не стала рассматривать законопроект команды Зеленского по изменению избирательного законодательства, предусматривавший введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua