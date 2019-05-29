На Избирательный кодекс могут уйти недели из-за тысяч поправок

В депутатский проект Избирательного кодекса ко второму чтению подано 4694 поправки.

Об этом сообщил один из инициаторов этого законопроекта, депутата БПП Александр Черненко в Facebook.

Он отметил, что комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия утвердил сравнительную таблицу проекта Избирательного Кодекса ко второму чтению.

"Это означает, что со следующей недели документ может начать рассматривать Верховная Рада", – пояснил Черненко.

"Всего 101 депутат подал к проекту Кодекса 4307 поправок. Еще 387 поправок наработала Рабочая группа (поскольку ни редакция первого чтения, ни авторы других поправок не урегулировали ряд вопросов). Комитет включил эти поправки в сравнительную таблицу", – сообщил он.

Черненко уточнил, что "комитет не стал рассматривать отдельно все поправки (поскольку эта процедура могла растянуться на недели), а воспользовался нормой Регламента, которая позволяет передать все поправки на рассмотрение в зал".

Он намекнул, что на рассмотрение поправок может уйти 3-4 пленарных недели.

"Благодарить будем потом. Впереди еще много работы. А я уже знаю, чем буду заниматься следующие 3-4 пленарных недели. От судьбы не уйдешь. Даже на выборы", – написал Черненко.

Напомним: