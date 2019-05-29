На Виборчий кодекс можуть піти тижні через тисячі поправок

До депутатського проекту Виборчого кодексу на друге читання подано 4 694 поправки.

Про це повідомив один із ініціаторів цього законопроекту, депутата БПП Олександр Черненко у Facebook.

Він зазначив, що комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя затвердив порівняльну таблицю проекту Виборчого Кодексу до другого читання.

"Це означає, що з наступного тижня документ може почати розглядати Верховна Рада", – пояснив Черненко.

"Всього 101 депутат подав до проекту Кодексу 4307 поправок. Ще 387 поправок напрацювала Робоча група (оскільки ні редакція першого читання, ні автори інших поправок не врегулювали низку питань). Комітет включив ці поправки до порівняльної таблиці", – повідомив він.

Черненко уточнив, що "комітет не став розглядати окремо всі поправки (оскільки ця процедура могла розтягнутися на тижні), а скористався нормою Регламенту, що дозволяє передати всі поправки на розгляд в зал".

Він натякнув, що на розгляд поправок може піти 3-4 пленарних тижні.

"Дякувати будемо потім. Попереду ще багато роботи. А я вже знаю чим займатимуся наступні 3-4 пленарні тижні. Від долі не втечеш. Навіть на вибори", – написав Черненко.

Нагадаємо: