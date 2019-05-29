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На Виборчий кодекс можуть піти тижні через тисячі поправок

Середа, 29 травня 2019, 15:21

До депутатського проекту Виборчого кодексу на друге читання подано 4 694 поправки.

Про це повідомив один із ініціаторів цього законопроекту, депутата БПП Олександр Черненко у Facebook.

Він зазначив, що комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя затвердив порівняльну таблицю проекту Виборчого Кодексу до другого читання.

"Це означає, що з наступного тижня документ може почати розглядати Верховна Рада", – пояснив Черненко.

"Всього 101 депутат подав до проекту Кодексу 4307 поправок. Ще 387 поправок напрацювала Робоча група (оскільки ні редакція першого читання, ні автори інших поправок не врегулювали низку питань). Комітет включив ці поправки до порівняльної таблиці", – повідомив він.

Черненко уточнив, що "комітет не став розглядати окремо всі поправки (оскільки ця процедура могла розтягнутися на тижні), а скористався нормою Регламенту, що дозволяє передати всі поправки на розгляд в зал".

Він натякнув, що на розгляд поправок може піти 3-4 пленарних тижні.

"Дякувати будемо потім. Попереду ще багато роботи. А я вже знаю чим займатимуся наступні 3-4 пленарні тижні. Від долі не втечеш. Навіть на вибори", – написав Черненко.

Нагадаємо:

  • Проект Виборчого кодексу (№3112-1), запропонований Андрієм Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем, пройшов перше читання ще 7 листопада 2017 року.
  • Він передбачає "відкриті списки". Як пояснював Ємець, йдеться про регіональні відкриті списки у 27 виборчих регіонах – і лідер політсили не зможе впливати на місце кандидата у виборчому списку.
  • 21 травня 2019 року новий президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання і призначив вибори на 21 липня. Але він хотів, щоб до припинення роботи парламентарі ухвалили нове виборче законодавство.  
  • 22 травня Верховна Рада не стала розглядати законопроект команди Зеленського щодо зміни виборчого законодавства, який передбачав запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Радавиборизаконодавство
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