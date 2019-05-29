Отставка Гройсмана и Избирательный кодекс нашли поддержку в комитете

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

Об этом сообщил первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец.

"По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой", – написал он в Facebook.

Также профильный комитет поддержал рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

"Есть 18 голосов за! Избирательный кодекс прошел комитет!", – сообщил Емец.

Он отметил, что до этого "три месяца не было кворума".

Напомним: