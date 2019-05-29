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Отставка Гройсмана и Избирательный кодекс нашли поддержку в комитете

Среда, 29 мая 2019, 12:39
Отставка Гройсмана и Избирательный кодекс нашли поддержку в комитете

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

Об этом сообщил первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец.

"По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой", – написал он в Facebook.

Также профильный комитет поддержал рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

"Есть 18 голосов за! Избирательный кодекс прошел комитет!", – сообщил Емец.

Он отметил, что до этого "три месяца не было кворума".

Ранее глав Верховной Рады Андрей Парубий пригрозил, что опубликует фамилии тех членов комитета, которые прогуляют заседание 29 мая.

Емец по поводу Избирательного кодекса добавил: "Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки – и солгал. До выборов узнаем... Но верю, что закон все же примем!".

К этому проекту Избирательного кодекса подано в общем 4694 поправки.

Напомним:

  • 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
  • Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.
  • 21 мая новый президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля. Но он хотел, чтобы до прекращения работы парламентарии приняли новое избирательное законодательство.
  • 22 мая Верховная Рада не стала рассматривать законопроект команды Зеленского по изменению избирательного законодательства, предусматривавший введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
  • Депутатский проект Избирательного кодекса, предложенный Андреем Парубием, Александром Черненко и Леонидом Емцем, предусматривает "открытые списки".
  • Как объяснял Емец, речь идет о региональные открытые списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ГройсманвиборыВерховная Радазаконодательство
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