Отставка Гройсмана и Избирательный кодекс нашли поддержку в комитете

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

Об этом сообщил первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец.

"По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой", – написал он в Facebook.

Также профильный комитет поддержал рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

"Есть 18 голосов за! Избирательный кодекс прошел комитет!", – сообщил Емец.

Он отметил, что до этого "три месяца не было кворума".

Ранее глав Верховной Рады Андрей Парубий пригрозил, что опубликует фамилии тех членов комитета, которые прогуляют заседание 29 мая.

Емец по поводу Избирательного кодекса добавил: "Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки – и солгал. До выборов узнаем... Но верю, что закон все же примем!".

К этому проекту Избирательного кодекса подано в общем 4694 поправки.

Напомним: