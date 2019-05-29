Отставка Гройсмана и Избирательный кодекс нашли поддержку в комитете

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Среда, 29 мая 2019, 12:39

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

Об этом сообщил первый заместитель главы этого комитета Леонид Емец.

"По Гройсману решение принято, теперь дело за Радой", – написал он в Facebook.

Также профильный комитет поддержал рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1), который прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.

"Есть 18 голосов за! Избирательный кодекс прошел комитет!", – сообщил Емец.

Он отметил, что до этого "три месяца не было кворума".

Напомним:

  • 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
  • Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.
  • 21 мая новый президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля. Но он хотел, чтобы до прекращения работы парламентарии приняли новое избирательное законодательство.
  • 22 мая Верховная Рада не стала рассматривать законопроект команды Зеленского по изменению избирательного законодательства, предусматривавший введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
  • Депутатский проект Избирательного кодекса, предложенный Андреем Парубием, Александром Черненко и Леонидом Емцем, предусматривает "открытые списки".
  • Как объяснял Емец, речь идет о региональные открытые списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Гройсман виборы Верховная Рада законодательство


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