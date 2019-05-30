Зеленский внес представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака
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Четверг, 30 мая 2019, 13:55
Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Так, Зеленский просит освободить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны. Третье представление касается освобождения Василия Грицака с должности председателя СБУ.
В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент настаивает на безотлагательном рассмотрении парламентом этих вопросов.
Напомним:
- 17 мая глава МИД Павел Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел, и будет баллотироваться в парламент.
- Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверил, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.
- Министр обороны Степан Полторак подал в отставку после того, как отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту.
- Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение Зеленскому рапорты об увольнении.
- Сейчас Грицак находится в отпуске, его обязанности временно исполняет назначенный президентом первый зампредседателя Службы безопасности экс-глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.
Украинская правда
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