Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова.

Соответствующий указ 22 мая опубликовали на сайте президента.

"Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности", - говорится в указе №316.

Баканов был руководителем штаба Зеленского и ответственным за взаимодействие с Верховной Радой.

Он был членом команды Зеленского, которую он представил 19 апреля.

Баканов является закулисной частью "95 квартала".

До выборов он работал главным юристом "Квартала" и параллельно с 2017 года возглавил партию "Слуга народа".

С Зеленским Баканов дружит с детства.

"Мы с ним выросли в одном подъезде. Это моя команда", - рассказывал кандидат в президенты в интервью "Украинской правде" о руководителе своего штаба.

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Напомним: