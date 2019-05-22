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Зеленский назначил главу "Слуги народа" первым заместителем председателя СБУ

Среда, 22 мая 2019, 12:29
Зеленский назначил главу Слуги народа первым заместителем председателя СБУ
Иван Баканов

Президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова.

Соответствующий указ 22 мая опубликовали на сайте президента.

"Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности", - говорится в указе №316.

Баканов был руководителем штаба Зеленского и ответственным за взаимодействие с Верховной Радой.

Он был членом команды Зеленского, которую он представил 19 апреля.

Баканов является закулисной частью "95 квартала".

До выборов он работал главным юристом "Квартала" и параллельно с 2017 года возглавил партию "Слуга народа".

С Зеленским Баканов дружит с детства.

"Мы с ним выросли в одном подъезде. Это моя команда", - рассказывал кандидат в президенты в интервью "Украинской правде" о руководителе своего штаба.

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Напомним:

  • 20 мая председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
  • Пока президент и Верховная Рада в определенном Конституцией порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять СБУ, действующий состав ведомства продолжит работать.
  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019.
  • Ранее эту должность занимал Павел Демчина, которого уволили 18 мая.
  • НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпрезидентСБУ
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