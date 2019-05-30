"Люди умерли, а вам плохо?": Зеленский встрял в спор с журналисткой
Во время визита на шахту Львовщины, где в результате аварии погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский вступил словесную перепалку с журналисткой телеканала "Прямой", который связывают с Петром Порошенко.
Видео, которое выложили в сеть, вызвало много разновекторных комментариев: кто-то возмущается эмоциями журналистки, кто-то негативно реагирует на интонацию Зеленского.
Инцидент произошел в процессе разговора с шахтерами, которые жаловались на плохие условия труда и перебои с выплатой зарплаты, которую постоянно приходится "выбивать" акциями протеста.
"Это же хуже рабства. Раб, работавший на владельца, был накормлен, одет и имел защиту. В качестве рабовладельца – государство. Но мы не можем ни поесть, ни одеться, ни заплатить за коммуналку. Это хуже рабства... Я называю это издевательством над нацией", - говорит на видео человек.
"Это вы подобрали мягкое слово", - реагирует Зеленский, который перед тем отметил, что не может отвечать сейчас за последствия властной политики, поскольку раньше не имел к ней отношения.
"Ну.. не при камерах. Пламенный привет Насалику (министр енергетики –ред.)", - говорит мужчина.
"Да можно при камерах. Пусть слушают вон.. министры, ответственные за это", - продолжает президент, а затем реагирует на выражение лица журналистки и встревает в такой диалог:
Зеленский: Вам плохо?
Журналистка: Да.
Зеленский: Люди умерли, а вам плохо?
Журналистка: А вам не плохо?
Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.
(Мать погибшего горняка, которая стоит за спиной Зеленского, обращается (очевидно) к журналистке: А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не теряли. Моему ребенку 22 лет, а я хороню его).
Журналистка: Мама ждала вас сегодня весь день.
Зеленский: А я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем.
Журналистка: Я могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?
Зеленский: Да я куплю квартиру. Что вы мне.. Интервью тут ведете?
(Горняк обращается к журналистке: Да не компрометируйте. Человек приехал решить вопрос, а вы начинаете здесь рассказывать).
Зеленский: Я вас спрашиваю. Давайте с вами, "Прямой" канал, 50% на 50% скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.
После посещения Львовщины пресс-служба президента опубликовала сообщение, что семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства - по 100 тысяч гривен. Сообщалось, что вопрос квартиры могут решить вне очереди.
Напомним:
- В ночь на 29 мая на шахте "Лісова" ГП "Львівугілля" в селе Селец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка 1971 и 1997 года рождения.
- У президента сообщили, что он поедет на шахту, где произошла трагедия. По дороге Зеленский отметился селфи с шаурмой. Он пояснил, что это помогает ему не "забронзоветь", не отрываться от людей.
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