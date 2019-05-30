"Люди умерли, а вам плохо?": Зеленский встрял в спор с журналисткой

Во время визита на шахту Львовщины, где в результате аварии погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский вступил словесную перепалку с журналисткой телеканала "Прямой", который связывают с Петром Порошенко.

Видео, которое выложили в сеть, вызвало много разновекторных комментариев: кто-то возмущается эмоциями журналистки, кто-то негативно реагирует на интонацию Зеленского.

Инцидент произошел в процессе разговора с шахтерами, которые жаловались на плохие условия труда и перебои с выплатой зарплаты, которую постоянно приходится "выбивать" акциями протеста.

"Это же хуже рабства. Раб, работавший на владельца, был накормлен, одет и имел защиту. В качестве рабовладельца – государство. Но мы не можем ни поесть, ни одеться, ни заплатить за коммуналку. Это хуже рабства... Я называю это издевательством над нацией", - говорит на видео человек.

"Это вы подобрали мягкое слово", - реагирует Зеленский, который перед тем отметил, что не может отвечать сейчас за последствия властной политики, поскольку раньше не имел к ней отношения.

"Ну.. не при камерах. Пламенный привет Насалику (министр енергетики –ред.)", - говорит мужчина.

"Да можно при камерах. Пусть слушают вон.. министры, ответственные за это", - продолжает президент, а затем реагирует на выражение лица журналистки и встревает в такой диалог:

Зеленский: Вам плохо?

Журналистка: Да.

Зеленский: Люди умерли, а вам плохо?

Журналистка: А вам не плохо?

Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.

(Мать погибшего горняка, которая стоит за спиной Зеленского, обращается (очевидно) к журналистке: А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не теряли. Моему ребенку 22 лет, а я хороню его).

Журналистка: Мама ждала вас сегодня весь день.

Зеленский: А я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем.

Журналистка: Я могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

Зеленский: Да я куплю квартиру. Что вы мне.. Интервью тут ведете?

(Горняк обращается к журналистке: Да не компрометируйте. Человек приехал решить вопрос, а вы начинаете здесь рассказывать).

Зеленский: Я вас спрашиваю. Давайте с вами, "Прямой" канал, 50% на 50% скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

После посещения Львовщины пресс-служба президента опубликовала сообщение, что семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства - по 100 тысяч гривен. Сообщалось, что вопрос квартиры могут решить вне очереди.

Напомним: