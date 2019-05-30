"Люди померли, а вам погано?": Зеленський встряв у суперечку з журналісткою

Під час візиту на шахту Львівщини, де внаслідок аварії загинули двоє гірників, президент Володимир Зеленський мав словесну перепалку з журналісткою телеканалу "Прямий", який пов’язують з Петром Порошенком.

Відео, яке виклали в мережу, викликало багато різновекторних коментарів: хтось обурюється емоціями журналістки, хтось негативно реагує на інтонацію Зеленського.

Інцидент стався в процесі розмови з шахтарями, які скаржились на погані умови праці та перебої з виплатою зарплатні, яку постійно доводиться "вибивати" акціями протесту.

"Це ж гірше рабства. Раб, який працював на власника, був нагодований, вдягнений і мав захист. У ролі рабовласника – держава. Але ми не можемо ні доїсти, ні одягтись, ні заплатити за комуналку. Це гірше рабовласництва... Я називаю це знущанням над нацією", – говорить на відео чоловік.

"Це ви підібрали м’яке слово", – реагує Зеленський, який перед тим зазначив, що не може відповідати зараз за наслідки владної політики, оскільки раніше не мав до неї стосунку.

"Ну.. не при камерах. Пламенний привіт Насалику! (міністр енергетики -ред.)", – каже чоловік.

"Та можна при камерах. Хай слухають он, міністри, відповідальні за це", – продовжує президент, а потім реагує на вираз обличчя журналістки і встряє в такий діалог:

Зеленський: Вам погано?

Журналістка: Так.

Зеленський: Люди померли, а вам погано?

Журналістка: А вам не погано?

Зеленський: Мені погано, тому я тут.

(Мати загиблого гірника, яка стоїть за спиною Зеленського, звертається (очевидно) до журналістки: А ви не злорадствуйте. Ви дитини не втратили. Моїй дитині 22 роки, а я ховаю його нині).

Журналістка: Мама чекала вас сьогодні весь день.

Зеленський: А я не приїхав? Чи тому, що ви телеканал "Прямий", ви можете допомогти? Давайте з вами зараз купимо квартиру людям? Давайте, "Прямий" канал, ми з вами пообіцяємо.

Журналістка: Я можу поділитись своєю журналістською зарплатою. А ви готові поділитись своєю президентською?

Зеленський: Та я куплю квартиру. Що ви мені… Інтерв'ю тут ведете?

(Гірник звертається до журналістки: Та не компрометуйте. Людина приїхала вирішити питання, а ви починаєте тут розказувати").

Зеленський: Я вас запитую. Давайте з вами, "Прямий" канал, 50% на 50% скидуємося і купуємо квартиру. Пообіцяйте зараз.

Після відвідин Львівщини прес-служба президента оприлюднила повідомлення, що сім’ї загиблих шахтарів отримають підтримку від держави – по 100 тисяч гривень. Повідомлялося, що питання квартири можуть вирішити поза чергою.

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