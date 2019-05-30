Климкин расскажет о новых "чистках в Крыму" иностранным коллегам

Министр иностранных дел Павел Климкин обсудит задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции.

Об этом он написал в своем Twitter в четверг.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией. Призываю мировое сообщество потребовать их освобождения. Уже скоро буду говорить об этом со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции", - написал Климкин.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе.

В четверг, 30 мая, в оккупированном Джанкое силовики российского Центра по противодействию экстремизму задержали крымскотатарский активистку Лутфие Зудиеву.

"Крымская солидарность" на своей странице в Facebook сообщила, что в оккупированном Россией городе Бахчисарай силовики задержали еще одну активистку - Мумин Салиеву. Салиев координирует проект "Крымское детство", целью которого является поддержка детей задержанных политзаключенных.

Мужа Мумин, Сейрана Салиева, арестовали в октябре 2018 года, обвинив в членстве в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России экстремистской.

Напомним: