Клімкін розкаже про нові "чистки в Криму" іноземним колегам
Міністр закордонних справ Павло Клімкін обговорить затримання кримськотатарських активісток із колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.
Про це він написав у своєму Twitter у четвер.
"Кремль проводить у Криму чергову чистку. Мішень - жінки-активістки. Окупанти затримали кримських татарок, які опікуються правами дітей. Мета - залякати всіх з проактивною позицією. Закликаю світову спільноту вимагати їх звільнення. Вже незабаром говоритиму про це зі своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Швеції", - написав Клімкін.
Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", міністри закордонних справ Польщі, Швеції, Франції, Німеччини відвідають Україну цього тижня.
У четвер, 30 травня, в окупованому Джанкої силовики російського Центру з протидії екстремізму затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву.
"Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в окупованому Росією місті Бахчисарай силовики затримали ще одну активістку Муміне Салієву. Салієва координує проект "Кримське дитинство", метою якого є підтримка дітей затриманих політв’язнів.
Чоловіка Муміне, Сейрана Салієва, заарештували у жовтні 2018 року, звинувативши у членстві в організації Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії екстремістською.
Нагадаємо:
- Глава Меджлісу Рефат Чубаров готовий надати президенту Володимиру Зеленському всю інформацію про кримських політв'язнів. "Ми готові поділитися своїми уявленнями, що до цього було зроблено, що робиться, і найголовніше - що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента - ми це зробимо", - сказав Чубаров.