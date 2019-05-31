Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.

Об этом он заявил в интервью Детектор медиа.

Партнер Зеленского и совладелец "Квартала 95", которому президент передал свою часть собственности в компании, считает, что политика украинизации нанесла удар по телерадиопроизводству.

"Долго объяснять, но самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны", - сетует Шефир.

"Если бы нам внутри Украины разрешили производить на русском, мы бы могли торговать с Россией этой продукцией. Запреты — это искусственная и гадкая штука. Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю — ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Все подзаработали, только нас разорили с вами", - заявил он.

Брат первого помощника президента также считает, что введение квот на языки в эфире противоречит Конституции, где говорится о гарантиях свободного развития и защите русского и других языков нацменьшин Украины.

"Квоты — это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциям, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском — коммерчески привлекательным", - утверждает Шефир.

По его мнению, для поддержки украинского языка производство украиноязычных фильмов достаточно просто освободить от налогов и снизить долю зароботка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое.

Такой же точки зрения он придерживается и в вопросе книгоиздательства.

Шефир считает, что именно такой будет политика Зеленского в этой сфере.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90 % — это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - рассказал Шефир о своих ожиданиях от нового президента.

При этом он рассказал, что за украинский сериал украинские телеканалы готовы платить от 20 тыс. до 50 тыс долл., а российский канал платит 200 тысяч. Таким образом, сможет ли отмена квот и политика преференций сделать производство украиноязычных фильмов более выгодным, остается под вопросом.

Отвечая на вопрос о том, что ориентируясь на российский рынок, украинские производители создают контент в интересах РФ, государства-агрессора, Шефир ответил: "Мы производим в своих интересах. Мы на них зарабатываем". Он добавил, что якобы эти деньги приходят в страну и с них платятся налоги.

"Политика должна уходить и не мешать бизнесу. А то даже нам пришлось туда пойти", - заявил партнер Зеленского.

Он рассказал, что был в политике и ушел. Шефир пояснил, что он участвовал в составлении предвыборной программы Зеленского и помогал речи писать.

Шефир также уверен, что после смены власти война на востоке утихнет сама собой.

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится", - заявил он, имея в виду экс-президента Петра Порошенко.

При этом он считает,что с президентом РФ можно договориться.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - заявил Шефир.

При этом Шефир ответил утвердительно на вопрос, может ли кто-то из "Кватрала" войти в Нацсовет по вопросам телерадиовещания.

"Я могу. Там же не надо постоянно работать. Но я могу приходить на заседания один раз в неделю. Я готов к этому", - заявил он, но отметил, что не пойдет, если нужно будет тоже отказаться от бизнеса.

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Напомним: