Посадка самолета в "Шереметьево": "Аэрофлот" опубликовал список выживших
Понедельник, 6 мая 2019, 01:07
Компания "Аэрофлот" опубликовала список выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"Аэрофлот" опубликовал список 33 пассажиров, 5 из них госпитализированы. В компании подчеркивают, что список неполный.
"На данный момент уточняется информация по другим пассажирам рейса. При поступлении информации список будет дополняться", - говорится в сообщении.
Напомним:
- В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
- В Следственном комитете РФ заявили, что погиб 41 человек.
- Ранее в СК РФ сообщили, что выжило 37 человек.
- По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").