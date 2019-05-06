Посадка самолета в "Шереметьево": "Аэрофлот" опубликовал список выживших

Компания "Аэрофлот" опубликовала список выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" опубликовал список 33 пассажиров, 5 из них госпитализированы. В компании подчеркивают, что список неполный.

"На данный момент уточняется информация по другим пассажирам рейса. При поступлении информации список будет дополняться", - говорится в сообщении.

Напомним: