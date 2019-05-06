Посадка самолета в "Шереметьево": "Аэрофлот" опубликовал список выживших

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Понедельник, 6 мая 2019, 01:07

Компания "Аэрофлот" опубликовала список выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" опубликовал список 33 пассажиров, 5 из них госпитализированы, в компании отмечают, что список неполный.

"На данный момент уточняется информация по другим пассажирам рейса. При поступлении информации список будет дополняться", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • В Следственном комитете РФ заявили, что погиб 41 человек.
  • Ранее в СК РФ сообщили, что выжило 37 человек.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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Темы: Росcия
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