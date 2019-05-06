Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посадка самолета в "Шереметьево": "Аэрофлот" опубликовал список выживших

Понедельник, 6 мая 2019, 01:07

Компания "Аэрофлот" опубликовала список выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" опубликовал список 33 пассажиров, 5 из них госпитализированы. В компании подчеркивают, что список неполный.

 

"На данный момент уточняется информация по другим пассажирам рейса. При поступлении информации список будет дополняться", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В воскресенье пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • В Следственном комитете РФ заявили, что погиб 41 человек.
  • Ранее в СК РФ сообщили, что выжило 37 человек.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякатастрофыавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: