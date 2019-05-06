В Украине за год не было ни одного антисемитского преступления – Розенко

622 просмотра
Понедельник, 6 мая 2019, 10:13

В Украине в 2018 году не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, но вандализм все еще присутствует.

Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко на Kyiv Jewish Forum 6 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Правительство и Украина в целом осуждают любые проявления нетерпимости и антисемитизма, и на национальном, и на международном уровне... В Украине в течение 2018 года – и мы можем этим гордиться – не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия", - сказал Розенко.

Он признал, что все еще "остаются проявления вандализма антисемитской направленности", но добавил, что их количество уменьшается.

По словам Розенко, Украина прилагает все усилия для защиты собственных граждан от посягательств на их честь.

"Украина никогда не будет поддерживать никаких проявлений антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подытожил вице-премьер.

Напомним: 

  • В мае 2018 года Министерство иностранных дел открыло дисциплинарное производство в отношении консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца за якобы антисемитские высказывания в соцсетях.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Розенко евреи
powered by lun.ua
Материалы по теме
Розенко заявляет, что "13-ю пенсию" могут выплатить уже в этом году 10 апреля 2019, 18:36
Розенко прогнозирует зарплаты по 12 тысяч уже через год 7 марта 2019, 10:58
Пенсии вырастут: В Кабмине напомнили, когда и на сколько 16 февраля 2019, 11:00
Все новости
Главные новости
Украину будут поливать дожди до конца недели
Трамп анонсировал повышение пошлин на китайские товары до 25%
Следственный комитет РФ: В катастрофе в "Шереметьево" погиб 41 человек
Катастрофа в "Шереметьево": из 78 человек на борту выжили 37
Все новости
безопасность

7 советов, как уберечь детей от отравлений лекарствами

Образование

Как меняет жизнь девочек среднее образование

исследование

Как секс влияет на наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів