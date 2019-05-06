В Украине за год не было ни одного антисемитского преступления – Розенко

В Украине в 2018 году не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, но вандализм все еще присутствует.

Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко на Kyiv Jewish Forum 6 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Правительство и Украина в целом осуждают любые проявления нетерпимости и антисемитизма, и на национальном, и на международном уровне... В Украине в течение 2018 года – и мы можем этим гордиться – не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия", - сказал Розенко.

Он признал, что все еще "остаются проявления вандализма антисемитской направленности", но добавил, что их количество уменьшается.

Розенко на єврейському форумі в Києві: за 2018 рік, як і у 2017 році, не було зафіксовано жодного антисемітського злочину. Так, були випадки вандалізму і ми з ними боремося. pic.twitter.com/33pCPHS5Zs — Olya Komarova (@Komarisha) 6 травня 2019 р.

По словам Розенко, Украина прилагает все усилия для защиты собственных граждан от посягательств на их честь.

"Украина никогда не будет поддерживать никаких проявлений антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подытожил вице-премьер.

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