Зеленский прокомментировал аварию в Шереметьево

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Понедельник, 6 мая 2019, 14:37

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево в Москве, где из-за возгорания самолета погиб 41 человек, напоминают о том, что жизнь - высшая ценность.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - сказал Зеленский.

"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", - добавил он.

По его словам, чтобы иметь шанс в этом мире, необходимо "поставить человека и его жизнь главной целью".

Напомним:

  • 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа, выжило 37 человек.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Украинская правда

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Темы: Зеленский Росcия авиа катастрофы
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