Зеленский прокомментировал аварию в Шереметьево
Понедельник, 6 мая 2019, 14:37
Владимир Зеленский считает, что потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево в Москве, напоминают о том, что жизнь – наивысшая ценность.
Об этом новоизбранный президент Украины написал в Facebook.
"Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - заявил Зеленский.
"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", - добавил он.
По его словам, чтобы иметь шанс в этом мире, необходимо "поставить человека и его жизнь главной целью".
Напомним:
- 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
- Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа, выжило 37 человек.
- По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Украинская правда