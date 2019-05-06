Зеленский прокомментировал аварию в Шереметьево

Владимир Зеленский считает, что потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево в Москве, напоминают о том, что жизнь – наивысшая ценность.

Об этом новоизбранный президент Украины написал в Facebook.

"Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - заявил Зеленский.

"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий", - добавил он.

По его словам, чтобы иметь шанс в этом мире, необходимо "поставить человека и его жизнь главной целью".

Напомним: