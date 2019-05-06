Луценко прокомментировал свою возможную отставку

2696 просмотров
Понедельник, 6 мая 2019, 15:31

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

Об этом он сказал в комментарии журналистами в понедельник, передает "Укринформ".

"На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену прокурора только в двух случаях: когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел", - сказал Луценко.

При этом глава ГПУ отметил, что готов к возможной отставке, если Верховная Рада выразит ему недоверие.

"Если парламент выразит мне недоверие, я это восприму абсолютно нормально... Но мы выбрали президента, которого я по-человечески уважаю и буду помогать. Мы не выбрали царя, который может всех, кого хочет, снимать, назначать - так бывает только в сериалах, в жизни все должно быть по законам", - добавил он.

Напомним:

  • Ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луценко Генпрокуратура отставка
powered by lun.ua
Материалы по теме
Луценко готов помочь Зеленскому в борьбе с коррупцией 6 мая 2019, 15:02
Американские СМИ нашли связь между Луценко и адвокатом Трампа 2 мая 2019, 21:54
Дело Гандзюк: дом Луценко пикетировали из-за смягчения подозрения Мангеру 25 апреля 2019, 22:13
Все новости
Главные новости
Грузовик с туристами сорвался в реку в Карпатах, трое погибших
Климкин готов сотрудничать с Зеленским
Апелляционный суд отказался снимать арест с активов Коломойского
Украину будут поливать дожди до конца недели
Все новости
Образование

6 сайтов, где можно бесплатно и интересно подготовиться к ЗНО

Опыт

Три истории молодежи, которые стали госслужащими в министерствах

читай!

7 лучших книг для подростков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів