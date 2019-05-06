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Луценко прокомментировал свою возможную отставку

Понедельник, 6 мая 2019, 15:31
Луценко прокомментировал свою возможную отставку

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

Об этом он сказал в комментарии журналистами в понедельник, передает "Укринформ".

"На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену прокурора только в двух случаях: когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел", - сказал Луценко.

При этом глава ГПУ отметил, что готов к возможной отставке, если Верховная Рада выразит ему недоверие.

"Если парламент выразит мне недоверие, я это восприму абсолютно нормально... Но мы выбрали президента, которого я по-человечески уважаю и буду помогать. Мы не выбрали царя, который может всех, кого хочет, снимать, назначать - так бывает только в сериалах, в жизни все должно быть по законам", - добавил он.

Напомним:

  • Ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратураотставка
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