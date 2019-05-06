Генпрокуратура возбудила дело из-за милитаризации детей в ОРДО

В Управлении по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины начали уголовное производство по нескольким статьям из-за заявления правозащитников о милитаризации детей в оккупированных районах Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что на основании публикации "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей", размещенной 5 мая на сайте "Украинская правда", начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

"Установлено, что в нарушение норм международного права, а также законов и обычаев войны представители незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и "русского мира"", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что в соответствии со статьями 47, 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года оккупационное государство не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Оккупационное государство может привлекать к принудительным работам только лиц, находящихся под защитой, которым исполнилось 18 лет, и только к такой работе, которая необходима для обеспечения потребностей оккупационной армии или для надлежащего обеспечения населения оккупированной страны коммунальными услугами, продуктами питания, жильем, одеждой, транспортом и медицинскими услугами.

Лица, находящиеся под защитой, не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала бы их участие в военных операциях. Оккупационное государство не может требовать от лиц, находящихся под защитой, применять силу для обеспечения безопасности помещений, где они выполняют порученную им работу.

Отмечается, что кроме этого, подпунктом ХХVI пункта "в" статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда предусмотрено, что набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях является военным преступлением.

В Генпрокуратуре сообщили, что сейчас принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению указанных вопиющих правонарушений.

По данным ГПУ, полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд.

Напомним: