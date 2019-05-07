В Одессе активистку облили фекалиями: винят Труханова

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Вторник, 7 мая 2019, 12:57

В Одессе в Летнем театре облили фекалиями активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую, которая борется с незаконной застройкой.

Об этом сообщают руководитель организации "Зеленый лист" Владислав Балинский и одесский активист Игорь Кравец.

В Летнем театре активистку облили фекалиями
В Летнем театре активистку облили фекалиями
"Думская"

Оба они связывают это со словами городского главы Одессы Геннадия Труханова, сказанными на фестивале экоактивистов.

"Светлану Подпалую только что в Летнем облили дерьмом. Слова Труханова на экофесте по дискредитации ОО "Зеленый лист" достигли своего адресата. Вот, конкретный пример слаженной работы пропагандистской машины – и мэр, обвиняемый в коррупции, уже опустился до открытого противостояния с жителями Одессы", – написал Балинский. 

Кравец отметил, что "на днях мэр Одессы Труханов выступил с очередным хейт-спитчем на фестивале экоактивистов, где их унизил" – и этим подтолкнул к насилию.

"Борьба с активистами мутирует – и теперь это делается эффективнее, потому что вместо нападений теперь активистов дискриминируют, стигматизирует, маргинализируют и криминализуют в целом, а также переходят к конкретным действиям локально, оскорбляя, мешая их деятельности, обливают дерьмом – и добивают судебными исками, заявлениями в полицию", – написал он.

"И делается это так, чтобы максимально избежать ответственности и довести ситуацию до абсурда, что это просто активисты между собой дерутся. Эта схема отрабатывается и будет задействована по всей Украине, чтобы откатить ситуацию еще дальше назад", – считает Кравец.

Советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк сообщил, что по факту того, что активистку Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами, начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 296 УКУ.

Напомним:

  • 19 апреля так же в Летнем театре Одессы нечистоты вылили на нардепа Мустафу Найема, которого пригласили противники превращения Летнего театра в концертную площадку

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Темы: Одесса активисты Труханов


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