В Одессе активистку облили фекалиями: винят Труханова

В Одессе в Летнем театре облили фекалиями активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую, которая борется с незаконной застройкой.

Сама Светлана Подпалая написала: "В 9:30 я пришла в Летний, чтобы присутствовать при осмотре специалистом КП "Зелентрест" пересаженных накануне рабочими деревьев. Я была одна. На месте присутствовал Степан Филимон, Сергей Тригуб, большое количество дежурных титушек, продолжались незаконные работы".

"Ко мне подошел прораб Николай Пастер и завел разговор. Буквально через минуту подбежал парень с полным ведром помоев и облил меня с ног до головы. Титушки смеялись и снимали меня на видео", – добавила активистка.

В Летнем театре активистку облили фекалиями Думская"

"Отличная будет Аркадия№2", – считает она.

Руководитель организации "Зеленый лист" Владислав Балинский и одесский активист Игорь Кравец связывают это событие со словами городского главы Одессы Геннадия Труханова, сказанными на фестивале экоактивистов на днях.

"Светлану Подпалую только что в Летнем облили дерьмом. Слова Труханова на экофесте по дискредитации ОО "Зеленый лист" достигли своего адресата. Вот, конкретный пример слаженной работы пропагандистской машины – и мэр, обвиняемый в коррупции, уже опустился до открытого противостояния с жителями Одессы", – написал Балинский.

Кравец считает, что "хейт-спитч" мэра Одессы Труханов на фестивале экоактивистов и их унижение подтолкнули к насилию.

"Борьба с активистами мутирует – и теперь это делается эффективнее, потому что вместо нападений теперь активистов дискриминируют, стигматизирует, маргинализируют и криминализуют в целом, а также переходят к конкретным действиям локально, оскорбляя, мешая их деятельности, обливают дерьмом – и добивают судебными исками, заявлениями в полицию", – написал он.

"И делается это так, чтобы максимально избежать ответственности и довести ситуацию до абсурда, что это просто активисты между собой дерутся. Эта схема отрабатывается и будет задействована по всей Украине, чтобы откатить ситуацию еще дальше назад", – считает Кравец.

Советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк сообщил, что по факту того, что активистку Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами, начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 296 УКУ.

Напомним: