В Одессе активистку облили фекалиями: винят Труханова
В Одессе в Летнем театре облили фекалиями активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую, которая борется с незаконной застройкой.
Об этом сообщают руководитель организации "Зеленый лист" Владислав Балинский и одесский активист Игорь Кравец.
Оба они связывают это со словами городского главы Одессы Геннадия Труханова, сказанными на фестивале экоактивистов.
"Светлану Подпалую только что в Летнем облили дерьмом. Слова Труханова на экофесте по дискредитации ОО "Зеленый лист" достигли своего адресата. Вот, конкретный пример слаженной работы пропагандистской машины – и мэр, обвиняемый в коррупции, уже опустился до открытого противостояния с жителями Одессы", – написал Балинский.
Кравец отметил, что "на днях мэр Одессы Труханов выступил с очередным хейт-спитчем на фестивале экоактивистов, где их унизил" – и этим подтолкнул к насилию.
"Борьба с активистами мутирует – и теперь это делается эффективнее, потому что вместо нападений теперь активистов дискриминируют, стигматизирует, маргинализируют и криминализуют в целом, а также переходят к конкретным действиям локально, оскорбляя, мешая их деятельности, обливают дерьмом – и добивают судебными исками, заявлениями в полицию", – написал он.
"И делается это так, чтобы максимально избежать ответственности и довести ситуацию до абсурда, что это просто активисты между собой дерутся. Эта схема отрабатывается и будет задействована по всей Украине, чтобы откатить ситуацию еще дальше назад", – считает Кравец.
Советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк сообщил, что по факту того, что активистку Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами, начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 296 УКУ.
Напомним:
- 19 апреля так же в Летнем театре Одессы нечистоты вылили на нардепа Мустафу Найема, которого пригласили противники превращения Летнего театра в концертную площадку
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