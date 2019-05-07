В Одессе активистку облили фекалиями: винят Труханова
В Одессе в Летнем театре облили фекалиями активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую, которая борется с незаконной застройкой.
Сама Светлана Подпалая написала: "В 9:30 я пришла в Летний, чтобы присутствовать при осмотре специалистом КП "Зелентрест" пересаженных накануне рабочими деревьев. Я была одна. На месте присутствовал Степан Филимон, Сергей Тригуб, большое количество дежурных титушек, продолжались незаконные работы".
"Ко мне подошел прораб Николай Пастер и завел разговор. Буквально через минуту подбежал парень с полным ведром помоев и облил меня с ног до головы. Титушки смеялись и снимали меня на видео", – добавила активистка.
"Отличная будет Аркадия№2", – считает она.
Руководитель организации "Зеленый лист" Владислав Балинский и одесский активист Игорь Кравец связывают это событие со словами городского главы Одессы Геннадия Труханова, сказанными на фестивале экоактивистов на днях.
"Светлану Подпалую только что в Летнем облили дерьмом. Слова Труханова на экофесте по дискредитации ОО "Зеленый лист" достигли своего адресата. Вот, конкретный пример слаженной работы пропагандистской машины – и мэр, обвиняемый в коррупции, уже опустился до открытого противостояния с жителями Одессы", – написал Балинский.
Кравец считает, что "хейт-спитч" мэра Одессы Труханов на фестивале экоактивистов и их унижение подтолкнули к насилию.
"Борьба с активистами мутирует – и теперь это делается эффективнее, потому что вместо нападений теперь активистов дискриминируют, стигматизирует, маргинализируют и криминализуют в целом, а также переходят к конкретным действиям локально, оскорбляя, мешая их деятельности, обливают дерьмом – и добивают судебными исками, заявлениями в полицию", – написал он.
"И делается это так, чтобы максимально избежать ответственности и довести ситуацию до абсурда, что это просто активисты между собой дерутся. Эта схема отрабатывается и будет задействована по всей Украине, чтобы откатить ситуацию еще дальше назад", – считает Кравец.
Советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк сообщил, что по факту того, что активистку Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами, начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 296 УКУ.
Напомним:
- 19 апреля так же в Летнем театре Одессы нечистоты вылили на нардепа Мустафу Найема, которого пригласили противники превращения Летнего театра в концертную площадку.
- 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Катерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего после многих операций она умерла в больнице 4 ноября.
- Нападение на Гандзюк дополнил серию нападений на активистов, которые произошли в последние несколько лет и многие из которых до сих пор не раскрыты.