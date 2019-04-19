Нардепа Найема облили нечистотами: поддержал антитрухановских активистов

19 апреля в Одессе народного депутата Мустафу Найема облили нечистотами из-за конфликта вокруг Летнего театра.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что Найем прибыл в Одессу, чтобы поддержать активистов, которые выступают против настройки Летнего театра.

На входе в театр ему на голову вылили ведро нечистот.

Кроме того, скандальный акционист Стас Домбровский, работающий на 1 городском Радио Владимира Галантерника, которого СМИ называют бизнес-партнером одесского мэра и теневым "хозяином Одессы", бросил в депутата фаллоимитатор и нецензурно выражался в его адрес.

Сам Найем после инцидента заявил, что считает произошедшее частью борьбы за активы.

"Ми понимаем, что все вокруг активов, конкретных территорий, конкретных застроек. Очень много раз писали, что Одессу давно купили и Одессой управляют не те люди, которые формально представлены. Надеемся, что после выборов вся эта история поменяется, надеемся, что одесситы найдут возможность и сменят Труханова", - сказал Найем.

"Обидно, что одесситы теряют свой город, главные точки Одессы. Это давно продано, передано в использование, там идут стройки", - добавил депутат.

Он также напомним, что в Одессе в течение 5 лет "системно выталкивается все, что сопротивляется, начиная от гражданского общества, активистов, общественных организаций".

"Вы видите, как людей бьют, как в людей стреляют. Мы этого просто так не оставим, ми будем защищать людей, обращаться в правоохранительные органы, будем создавать группу в парламенте", - сказал Найем.

На место событий также прибыл шоумен Дмитрий Шпинарев, который заявлял, что в Летнем театре никто не собирается строить торговый центр.

Найем же настаивает на проведении общественных слушаний.

"Мы инициируем общественные слушания, и Одесса примет решение, каким должен быть Летний театр", - сказал депутат.

Как сообщает местный активист Виталий Устименко, на месте также присутствовали нардеп от БПП Дмитрий Голубов, который брал на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в присвоении имущества, и председатель облсовета Анатолий Урбанский, которые доказывали необходимость перестройки Летнего театра.

В полиции Одесской области заявили, что задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении указанного уголовного преступления. По данным источников УП, это строители.

"Предварительно их действия квалифицируются по статье 296 (хулиганство) УКУ. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также решается вопрос о привлечении еще двух лиц к административной ответственности по ст. 173 КУоАП за нецензурную брань в общественном месте", - говорится в сообщении.

В Одессе активисты выступают против застройки Летнего театра окружением мэра города Геннадия Труханова. Люди против строительства торгового центра или кинотеатра в Летнем театре.