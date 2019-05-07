ГПУ готовит протокол на Сытника из-за отдыха в охотничьих угодьях – источник

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Вторник, 7 мая 2019, 21:16

Генеральная прокуратура на днях направит протокол об административном нарушении в Министерство внутренних дел в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации.

По словам источника, факт отдыха подтвержден протоколом допроса третьего лица.

Напомним:

  • Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.

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Темы: Сытник Луценко Генпрокуратура


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