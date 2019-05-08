Паспорта РФ на Донбассе признаем незаконными и недействительными – Гройсман

Кабинет министров примет решение о признании незаконными и недействительными паспортов, которые Российская Федерация выдает жителям временно оккупированного Донбасса.

Об этом на заседании правительства 8 мая заявил премьер Владимир Гройсман.

"Россия начала выдавать фейковые паспорта РФ для граждан Украины. Это абсолютно незаконно, не мы никогда не признаем никакого гражданства, которое выдает страна-агрессор. Поэтому сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории суверенного государства в нарушение всех международных норм, незаконными", - сказал Гройсман.

Он уточнил, что эти псевдо-документы будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории Украины.

"Более того, мы обратимся ко всем странам-нашим партнерам, чтобы аналогичные решения были приняты и другими странами, чтобы эти фейковые паспорта, были признаны недействительными при пересечении границ других стран", - подытожил Гройсман.

Напомним: