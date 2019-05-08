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Паспорта РФ на Донбассе признаем незаконными и недействительными – Гройсман

Среда, 8 мая 2019, 11:31

Кабинет министров примет решение о признании незаконными и недействительными паспортов, которые Российская Федерация выдает жителям временно оккупированного Донбасса.

Об этом на заседании правительства 8 мая заявил премьер Владимир Гройсман.

"Россия начала выдавать фейковые паспорта РФ для граждан Украины. Это абсолютно незаконно, не мы никогда не признаем никакого гражданства, которое выдает страна-агрессор. Поэтому сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории суверенного государства в нарушение всех международных норм, незаконными", - сказал Гройсман.

Он уточнил, что эти псевдо-документы будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории Украины.

"Более того, мы обратимся ко всем странам-нашим партнерам, чтобы аналогичные решения были приняты и другими странами, чтобы эти фейковые паспорта, были признаны недействительными при пересечении границ других стран", - подытожил Гройсман.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в триэтапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
  • Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.

Ирина Балачук, УП
Темы: ГройсманРосcияпаспорт
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