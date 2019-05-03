Украина будет иметь данные граждан, которые получат российский паспорт – МинТОТ

Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.

Об этом он сказал и эфире телеканала ZIK.

В частности, в Грымчака спросили, есть ли в Украине технические средства, чтобы определять тех граждан, которые получат российский паспорт.

В ответ он сказал, что в Украине нет таких средств, но эти данные частично являются несекретными в России.

"Список тех людей, которые получили российское гражданство как второе, можно получить. Дело в том, что согласно российскому законодательству разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом должны обязательно уведомлять органы власти. Поэтому я не вижу в этом проблем, и мы будем иметь полностью все данные", - сказал он.

Ранее Грымчак заявлял, что жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского и заграничного паспорта, выданного в Украине.

Напомним: