Кабмин назначил нового руководителя налоговой

Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Верланова на эту должность рекомендовала назначить Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Завершающий этап конкурса состоялся 23 апреля 2019 года.

Кроме Верланова, на эту должность на последнем этапе претендовали также заместитель министра юстиции Сергей Петухов и исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко.

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