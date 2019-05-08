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Кабмин назначил нового руководителя налоговой

Среда, 8 мая 2019, 13:02
Кабмин назначил нового руководителя налоговой

Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Верланова на эту должность рекомендовала назначить Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Завершающий этап конкурса состоялся 23 апреля 2019 года.

Кроме Верланова, на эту должность на последнем этапе претендовали также заместитель министра юстиции Сергей Петухов и исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко.

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Напоминаем:

  • 18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа – таможенную и налоговую службы.
  • 6 марта 2019 Кабмин утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.
  • 20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривен.
  • Согласно тексту меморандума МВФ, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.
  • Отметим, что окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления о блокировании конкурса на замещение должности главы налоговой службы.
  • С иском обратился бывший глава ГФС Роман Насиров, второй иск подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк.

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Темы: Кабинет министровналоги
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