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Украинцев, которые получили паспорта РФ, хотят лишить пенсии и пособия

Среда, 8 мая 2019, 14:10
Украинцев, которые получили паспорта РФ, хотят лишить пенсии и пособия

Граждан Украины, которые живут на оккупированной территории Донбасса и получат паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

"Инициировано обработку предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - подчеркнула Фриз.

Она напомнила, что правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выдаваемых уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019 года.

В частности, речь идет о российских паспортах, выданных в центрах в г. Новошахтинске и с. Покровское.

В свою очередь министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что Украина готовит перечень чиновников РФ, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе для введения санкций.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически давления и принуждения граждан к получению таких документов. Мы готовим сейчас перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - цитирует Черныша "Интерфакс-Украина".

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в после выборов.
  • Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа, и что оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.
  • Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что в Украины не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта.

Украинская правда

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Темы: ДонбассРосcияпаспорт пенсии
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