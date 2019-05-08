Взяли под стражу водителя, чья машина упала в реку

Суд посадил под стражу водителя, управлявшего машиной, которая упала в реку и вследствие этого погибли три человека.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Городской суд Ивано-Франковска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога для водителя, который перевозил людей в авто, которое упало в реку", - сказал он.

По словам представителя полиции, председателю общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", который позволил эту перевозку, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Также, по словам Тракало, водителю сообщили о подозрении по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц, предусматривает лишение свободы до 10 лет), а руководителю федерации рафтинга - по ст.287 УК (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства).

Напомним: