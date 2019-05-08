Взяли под стражу водителя, чья машина упала в реку
Суд посадил под стражу водителя, управлявшего машиной, которая упала в реку и вследствие этого погибли три человека.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"Городской суд Ивано-Франковска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога для водителя, который перевозил людей в авто, которое упало в реку", - сказал он.
По словам представителя полиции, председателю общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", который позволил эту перевозку, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Также, по словам Тракало, водителю сообщили о подозрении по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц, предусматривает лишение свободы до 10 лет), а руководителю федерации рафтинга - по ст.287 УК (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства).
Напомним:
- 6 мая в селе Красник Верховинского района на Ивано-Франковщине грузовой автомобиль "ГАЗ-66", перевозивший 23 туристов из Беларуси, перевернулся в реку, в результате чего погибли три человека.
- Как показала медицинская экспертиза, водитель грузовика находился за рулем в нетрезвом состоянии.
- Правоохранители задержали в Коломые Председателя федерации рафтинга Прикарпатья, которая позволила перевозки на грузовике.
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