Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взяли под стражу водителя, чья машина упала в реку

Среда, 8 мая 2019, 17:44

Суд посадил под стражу водителя, управлявшего машиной, которая упала в реку и вследствие этого погибли три человека.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Городской суд Ивано-Франковска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога для водителя, который перевозил людей в авто, которое упало в реку", - сказал он.

По словам представителя полиции, председателю общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", который позволил эту перевозку, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Также, по словам Тракало, водителю сообщили о подозрении по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц, предусматривает лишение свободы до 10 лет), а руководителю федерации рафтинга - по ст.287 УК (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства).

Напомним:

  • 6 мая в селе Красник Верховинского района на Ивано-Франковщине грузовой автомобиль "ГАЗ-66", перевозивший 23 туристов из Беларуси, перевернулся в реку, в результате чего погибли три человека.
  • Как показала медицинская экспертиза, водитель грузовика находился за рулем в нетрезвом состоянии.
  • Правоохранители задержали в Коломые Председателя федерации рафтинга Прикарпатья, которая позволила перевозки на грузовике.

Ирина Балачук, УП
Темы: ДТПКарпатыаресттуризмжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
ДТП
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: