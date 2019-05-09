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В Киеве задержали мать Бережной

Четверг, 9 мая 2019, 11:38
Елена Бережная
Укринформ. Архивное фото

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" полиция задержала лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко, Бережную задержали перед началом акции за ношение футболки в цветах георгиевской ленты.

"Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы", - сказал он.

Украинское законодательство приравнивает георгиевскую ленту к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.

Вместе с тем, в среду сама Бережная написала в Facebook, что в четверг снова наденет на акцию футболку, которую надевала в прошлом году. По ее словам, суд установил, что на футболке не изображена "георгиевская лента".

Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что Елену Бережную не задерживали, а пригласили в райуправление полиции, после чего отпустили без составления админпротокола.

Напомним:

  • Елена Бережная участвовала в акции "Бессмертный полк" в Киеве в 2018 году. Тогда ее также задерживали за георгиевскую ленту.
  • В ноябре 2018 года работники СБУ пришли с обыском в квартиру Елены Бережной в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена).
  • Тогда у Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.
  • Дочь Елены Бережной, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия. В августе 2017 она погибла в ДТП.

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Темы: День ПобедыКиевакцииполицияПартия регионов
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