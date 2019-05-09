В Киеве задержали мать Бережной

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" полиция задержала лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко, Бережную задержали перед началом акции за ношение футболки в цветах георгиевской ленты.

"Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы", - сказал он.

Украинское законодательство приравнивает георгиевскую ленту к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.

Вместе с тем, в среду сама Бережная написала в Facebook, что в четверг снова наденет на акцию футболку, которую надевала в прошлом году. По ее словам, суд установил, что на футболке не изображена "георгиевская лента".

Позже начальник полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что Елену Бережную не задерживали, а пригласили в райуправление полиции, после чего отпустили без составления админпротокола.

Напомним: