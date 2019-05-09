В Киеве задержали мать Бережной

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" полиция задержала лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко, Бережную задержали перед началом акции за ношение футболки в цветах георгиевской ленты.

"Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы", - сказал он.

Украинское законодательство приравнивает георгиевскую ленту к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.

Кроме того, как сообщает МВД Украины на своей странице в Фейсбук, в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в связи с публичной демонстрацией георгиевской ленты составлен административный протокол на 64-летнего местного жителя.

"Напоминаем, что ношение георгиевской ленты влечет за собой взыскание штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты. Обращаемся к участникам массовых акций! Не используйте запрещенную символику!", - говорится в сообщении.

Напомним: