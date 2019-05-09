В Киеве задержали мать Бережной
В Киеве возле станции метро "Арсенальная" перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" полиция задержала лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко, Бережную задержали перед началом акции за ношение футболки в цветах георгиевской ленты.
"Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы", - сказал он.
Украинское законодательство приравнивает георгиевскую ленту к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.
Кроме того, как сообщает МВД Украины на своей странице в Фейсбук, в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в связи с публичной демонстрацией георгиевской ленты составлен административный протокол на 64-летнего местного жителя.
"Напоминаем, что ношение георгиевской ленты влечет за собой взыскание штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты. Обращаемся к участникам массовых акций! Не используйте запрещенную символику!", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Елена Бережная участвовала в акции "Бессмертный полк" в Киеве в 2018 году. Тогда ее также задерживали за георгиевскую ленту.
- В ноябре 2018 года работники СБУ пришли с обыском в квартиру Елены Бережной в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена).
- Тогда у Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.
- Дочь Елены Бережной, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по вопросам правосудия. В августе 2017 она погибла в ДТП.
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